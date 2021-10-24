Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Liderlik koltuğundan Trabzon’da düşen Fenerbahçe, Alanyaspor maçında camia olarak kenetlenecek. Başkan Ali Koç ve oyuncuların Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki çağrısı sonrasında Türkiye’nin dört bir yanından dernekler maça akın edecek. Bütün branşlardaki sporcular da tribünde yerlerini alacak. Çok erken saatlerde Kadıköy’de toplanacak sarı lacivertliler takımı meşalelerle karşılayıp statta da koreografi şovu yapacak.

AKLINIZI KULLANIN

Fenerbahçe, evinde Alanya’yı yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Altay, Kim, Osayi cezalı, Serdar Aziz sakat. As kadronun önemli taşları olmasa da Kadıköy’de lig yenilgisi olmayan Vitor Pereira, üç puandan emin. Portekizli hoca oyuncularıyla yaptığı konuşmada, “Mücadelemiz üst seviyede ama sahaya zekâ koymalıyız. Sabırlı, akıllı ve oyun disiplinine sadık oynamalıyız. Bunları yaptığımız takdirde kazamayacağımız maç yok” diye konuştu.

FENERBAHÇE ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Szalai, Novak, Nazım, Crespo, Gustavo, Ferdi, Pelkas, Valencia, Rossi

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Korkmaz

MECBURİ ROTASYON

Vitor Pereira, takımdaki eksikler sebebiyle Alanyaspor maçında kadroda değişikliklere gidecek. Altay’ın yokluğunda kalede Berke görev alacak. Pereira, sol beki Novak’la kapatacak, Osayi’nin yerinde ise Nazım oynayacak. Pereira, Mesut ile Pelkas arasında seçim yapacak.

MENAJERİ AÇIKLADI: MESUT FENERBAHÇE'DE KALACAK

Menajerine, 'Bana takım bul' dediği iddia edilen Mesut Özil Fenerbahçe'de kalıcı. Yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt, “Mesut, başkaları gibi Türkiye’ye para kazanmaya gelmedi! Fenerbahçe’ye oynamak için geldi. Hırsının sebebi de bu. 2024’e kadar, üç yıllık kontrat süresi boyunca Fenerbahçe forması giyecek. Hatta futbolu bıraktıktan sonra kulüp içerisinde farklı bir görev almak da istiyor” açıklaması yaptı.

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