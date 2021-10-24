Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ardından gösterilen tepkilere değindi. İşte Başkan Ali Koç'un o açıklamaları; "Taraftarın serzenişi haklı, bu camia 7 senedir şampiyonluk bekliyor. Futbolun içinde var, kazanmak için çıktık, taraftar da bunun bilincinde, taraftarlar burayı doldurdu, dernekler geldi. Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik. İki kere geldiler, iki gol oldu. İlk yarı orta sahayı geçemediler."

"Bir türlü bu baskının sonucunu gole çeviremiyoruz. İlk yarıda sonra mağlubiyet kimsenin aklında geçmiyordu. Bir düşüş var. Şampiyonluğa oynayan her takımda bu olabilir. Sadece biz değil, şampiyonluk adayları bu türbülansa girebiliyor. Biz de bir türbülansın içindeyiz. taraftar haklı, 7 senedir şampiyonluk bekliyorlar. Bize düşen bu ekibi toplamak. Köprünün altından çok su akar."



Ali Koç kararlı: Bu sistemi yıkacağız Trabzonspor maçının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mevcut düzeni yıkmakta kararlı. Koç, yarın Ağaoğlu'yla birlikte Özdemir'in kapısını çalacak.



Ali Koç'tan hakeme tepki: Ali Şansalan değil, Ali maç alan! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası hakeme tepki gösterdi. Koç "Türk futbolundaki hakem rezaleti artık bir kural oldu. Kanıksanmaya başladı. Bu böyle gitmeyecek" diye konuştu.