Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük derbilerinden olan El Clasico’da kazanan Real Madrid oldu. Eflatun-beyazlılar, Barcelona'yı sahasında 2-1 mağlup etti.

KATALAN EKİBİ KÖTÜ GİDİŞATINA DUR DİYEMEDİ

Real Madrid'e galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Rodrygo'nun asistinde David Alaba ile 90+4. dakikada Vazquez'den geldi. Barcelona'nın tek golünü ise 90+7. dakikada Agüero kaydetti.

5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sonucun ardından ligde zirveye oturan Real Madrid, 1965'ten sonra ilk kez üst üste 4 El Clasico zaferi yaşadı. Barcelona ise La Liga'da oynadığı son 5 Real Madrid maçında galibiyet alamadı ve 2008'den bu yana ilk kez böylesine kötü bir seriyi yaşadı.

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