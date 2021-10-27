Türkiye Gazetesi

Milan’daki başarılı performansıyla Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Kötü gidişatına dur diyemeyen Hakan’ın devre arasında takasta kullanılacağı aktarıldı.

LAZİO’NUN ON NUMARASINI İSTİYORLAR

Inter'in, Lazio'nun 29 yaşındaki on numarası Luis Alberto'yu istediği aktarıldı. Alberto için Hakan'ın takasta sunulacağı ifade edildi. Milli futbolcumuzun devre arasında Lazio'ya gitme ihtimali bir hayli ciddi.

Milli futbolcu kötü gidişatına dur diyemedi.

Galatasaray camiasında Aydınus öfkesi Sarı kırmızılı yönetim, Fırat Aydınus’un takdir haklarını Beşiktaş lehine kullandığını söylerken penaltıyı tekrarlatmayan ve kırmızıları es geçen hakemi suçlu ilan etti.

Beşiktaş, Galatasaray'ı 2-1 yendi Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Maçı Beşiktaş, 2-1 kazandı.

Süper Lig'de büyük randevu! Beşiktaş'ın konuğu Galatasaray Dolmabahçe'de aynı puanlı iki takım bir anlamda 'hesaplaşma' maçına çıkıyor. Sergen Yalçın, kendisine tek derbi yenilgisi yaşatan Aslan'ı avlamaya çalışacak. Cimbom ise iki golle şampiyonluğu kaptırdığı Beşiktaş'ı Vodafone'da ilk defa mağlup etmek için sahada olacak.