Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübünün 50. Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, burada bir konuşma yaptı. Bu seneki takımın net maliyetinin 23 milyon avro olduğunu belirten Ağaoğlu "Önceki yıllarla kıyaslandığında 5-6 milyon avro civarı artış yaşandığını görüyoruz. Şampiyonluk mücadelesinde kurulacak kadronun maliyetinin 25-35 milyon avro arasında olmalı" dedi. Yola şampiyonluk hedefiyle çıktıklarını belirten Başkan Ağaoğlu "Kulübümüzün imkânları dâhilinde 23 milyon avro net maaş gibi bir bütçe ile sınırladık. Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ancak bu hocamızın ve izleme komitesinin bize sunacağı listenin değerlendirilmesi neticesinde yapılacak bir çalışma olacaktır" ifadelerini kullandı.

TRABZON'UN DESTEĞİ LAZIM

Trabzonspor'un Süper Lig'de verdiği şampiyonluk mücadelesine değinen Ağaoğlu "Bugün itibarıyla lider konumda bulunmamıza rağmen önümüzde 28 maç daha var. Her savaşta, her mücadelede propaganda ve algılar olur. Futbolda da mücadele bundan farklı değil. Şu an sıcak mücadelenin içerisindeyiz. Takımın ve teknik ekibin sahada göstereceği performans, şampiyonluk ipini göğüslememiz için yeterli olmayabilir. Trabzonspor gibi bir şehir takımının camia ve taraftar desteğinden yoksun olarak bu başarıyı elde etmesi mümkün değildir. Onun için camiamızın ve taraftarımızın desteğine her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız var" diye konuştu.



TARAFTARIMIZA ŞAMPİYONLUK BORCUMUZ VAR

"Bizim bu takımı canından daha fazla seven taraftarlara bir şampiyonluk borcumuz var" diyen Ağaoğlu "Eğer bu ipi göğüsleyeceksek, birlikte göğüsleyeceğiz. Bu sıcak mücadeleyi teknik ekibimiz ve takımımız sahada veriyor. Onun dışındaki her türlü algıya karşı uyanık ve alarmda olmaya ihtiyacımız var. Çok kısa süre içerisinde bu tür algı operasyonları ile karşı karşıya gelebiliriz. Bütün enerjimizi takımımızın mücadelesine vermemiz gerekiyor. Olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı duvar örerek, bu tür sıkıntıların karşısında olmamız gerekiyor. O gün geldiği zaman, inşallah hep birlikte, hak ettiğimiz, arzulanan ve camianın yıllardır beklediği o ipi göğüsleriz" sözlerini sarf etti.



'BİZ ŞAMPİYON OLACAĞI' DEMİYORUZ

Bordo-mavili kulübün başkanı, Süper Lig'de oynayacakları bütün maçları kazanmalarının mümkün olmadığını dile getirerek "Ancak inancımızı devam ettirip mücadeleyi sürdürdüğümüz takdirde olmaması için de bir sebep yok. 'Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesinin içinde çok ciddi şekilde yer alacaktır.' dedik ve bu doğrultuda maçlarımızı oynamaya başladık. Mücadelemizin adı şampiyonluk mücadelesi ama asla 'Biz şampiyon olacağız' demiyoruz. Bu rakiplere saygısızlıktır. Trabzonspor felsefesinde rakiplere saygısızlık diye bir kavram yoktur" şeklinde konuştu.



NET BORÇ: 1 MİLYAR 346 MİLYON LİRA

Konuşmaların ardından Trabzonspor Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören söz aldı. Ören, kulübün ekonomik durumunu paylaştı. Mahmut Ören, Kurul tarafından hazırlanan rapora göre kulübün net borcunun 31 Ağustos 2021 itibarıyla 1 milyar 346 milyon 332 bin lira olduğunu dile getirdi.



Trabzonspor zirvede yalnız kalmak istiyor Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada Konya’ya misafir olacak bordo mavili ekip hem zirveyi ele geçirmek hem seriyi sürdürmek istiyor.



Ahmet Ağaoğlu: Umutla yarınlara! Nisan 2018’de göreve geldiğimizde kulüpteki umutsuzluk, mutsuzluk ve iflasa doğru bir gidiş durumu vardı ancak bugün çok farklı ve daha umutlu bir bakış söz konusu