Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor’a 1-0 kaybettikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maçın hakemi olan Cüneyt Çakır’ın yönetimine tepki göstererek isyan etti.

HAKEMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Cüneyt Çakır’a tepki gösteren Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Sezon başından beri oynadığımız oyunlarda beklentinin altında yönetimler var. Verilmeyen goller, penaltılar, verilmeyen sarı kartlar. Ölmüş gibi davranıp, 1 dakika sonra kalkıp aynı şekilde devam eden oyuncular. Maçta kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti. Hakemlerin buna dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“ARTIK YETER”

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise, "Gerçekten yetti, sezon başından beri yapılanlar bitmedi. Bu maçın VAR hakemi Başakşehir deplasmanındaki Tugay Kaan Numanoğlu. Verdiği kararı gördünüz. Artık yeter. Kötü oynamamız demek bize ceza kesilebileceği anlamına gelmiyor. Herkes kendini toparlamalı" dedi.

GEÇMİŞTE GOLÜ VERMİŞTİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 2018-19’da Bursaspor-Fenerbahçe maçındaki yeşil-beyazlı takımın Aytaç Kara ile ağları bulduğu golü hatırlattı. Taraftarlar, Çakır’ın o maçta benzer bir pozisyon için gol kararı verdiğini belirtti.

Cüneyt Çakır'ın çelişkisi;

Mehmet Topal'ın attığı gol kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle ofsayt kararı verildi ve gol ipral edildi.

3 sene önce Cüneyt Çakır bu pozisyonda gol kararı vermişti.

Beşiktaş Hatayspor’a 1-0’lık skorla yenildi: Kara Kartal zirve yarışında yara aldı Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında gittiği Hatay deplasmanından yenilgi ile döndü. Hatayspor Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Beşiktaş’ın kabusu bitmiyor! Batshuayi Hatay maçına devam edemedi Süper Lig’in 11’inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor’la karşılaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Josef ve Pjanic’in yokluğunda maça çıkarken kritik maçta Michy Batshuayi sakatlandı. Belçikalı yıldız futbolcu 21’inci dakikada sakatlanarak kenara gelirken yerine Kenan Karaman oyuna dahil oldu. Batshuayi'nin 3 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting maçına yetişip yetişmeyeceği ise yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

Beşiktaş, Hatay deplasmanına hazır Geçen sezon 7-0 mağlup ettikleri rakiplerinin bu defa sahaya çok hırslı çıkacağını söyleyen Sergen Yalçın, “Sert futbolla yıldırmaya çalışacaklar. Etkiye tepki vereceğiz” dedi