Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Şampiyonluk hedefiyle girdiği sezonun ilk haftalarında iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, bir anda darmadağın oldu. Hoca ve sistem değişimi yaşayan sarı lacivertliler sakatların da etkisiyle istediği oyunu sergilemekte zorlansa da skorlar iyi gidiyordu ve 7. haftada liderlik geldi. Ama Trabzon deplasmanıyla birlikte her şey tersine döndü. Karadeniz’de kaybeden Fenerbahçe bir daha gülemedi. Alanya, Konya derken zirve ufukta kayboldu.

DEVREYİ KAPATTI

Konya’da kaybederek üst üste üçüncü yenilgisini alan Fenerbahçe aynı zamanda en önemli silahlarından da mahrum kaldı. Omzundan sakatlanan Altay’da kırık tespit edilmemesine rağmen, köprücük kemiği ile omuz kemiği arasındaki bağın koptuğu belirlendi. Dün ameliyat masasına yatan genç file bekçisinin en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Özetle Altay ilk yarıyı kapatmış görünüyor.

BELKİ GUSTAVO

Takımın en önemli gol silahı Valencia’nın durumu da ciddi. Sol ayak bileğinde bağ yaralanması olan Ekvadorlu yıldızın en az 1 ay süreyle formasından ayrı kalacağı ifade ediliyor. Sol dizinde kas yırtığı oluşan Gustavo’nun sahalara geri dönüş süresi de en az 2-3 haftayı bulacak. Fenerbahçe, 21 Kasım’daki Galatasaray maçında Altay ve Valencia’dan faydalanamayacak. Gustavo’nun ise düşük de olsa derbiye yetişmesi ihtimali var.

PEREIRA TOPUN AĞZINDA

Sezon başının kahramanı Vitor Pereira bugün kapının eşiğinde. Taraftardan futbolcusuna herkes eleştiri oklarını Portekizli teknik adama çevirmiş durumda. Tribünler, “Vardır bir bildiği” sloganıyla destekledikleri Pereira’ya olan inancı kaybetti. Hocanın oyuncu tercihleri, değişiklikleri tam anlamıyla tribünleri hayal kırıklığına uğratıyor.

Samandıra’da da durum farklı değil. Oyuncuların morali bozuk, kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Oyuncular ile teknik heyet arasında tansiyon yüksek. Pereira’yla bir toplantı yapacak Başkan Ali Koç’un Portekizliden oyun sisteminde değişiklik talep edeceği öne sürülürken, hocanın kötü gidişi durduramaması hâlinde gönderileceği iddia ediliyor.

KRİZ BÜYÜYOR

Futbolcular çok gergin

Vitor Pereira’ya tavırlı olan tek isim Mesut Özil değil. Pelkas da Konya maçından oyundan alınınca hocaya tepki gösterdi. Yunan yıldızı Muhammed sakinleştirdi. Takımdaki yıldız oyuncuların Pereira’yla ilgili rahatsızlıklarını bildirmek için Ali Koç’tan randevu talep ettiği öne sürüldü.

KALESİ YIKILDI

Savunma hattı dağıldı

Sezon başından beri gol yollarında problem yaşayan Fenerbahçe, savunma gücüyle açık kapatıyordu. Ancak ligin ilk üç maçında kalesini gole kapatan sarı lacivertliler son üç haftada 7 gol yedi. Özellikle son karşılaşmada duran toptan yenen goller eleştiri konusu oldu.

YILDIZ KAVGASI

Mesut Özil neden yok?

İlk döneminde Robin Van Persie ile anlaşmazlık yaşayan Vitor Pereira şimdi de Mesut Özil sınavından geçiyor. Takım kazanırken yokluğu sorgulanmayan Mesut’un yokluğu işler kötüye gidince Portekizli teknik adamın başına dert oldu. Yönetim de Pereira’dan Mesut konusunda rapor istedi.

Fenerbahçeli Altay, ameliyat oldu Fenerbahçeli futbolcu Altay Bayındır, dizindeki kırık sebebiyle operasyon geçirdi. Bayındır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe yine kayıp ​Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Fener'in orta sahası yokları oynuyor Fenerbahçeli oyuncuların performansı tartışma konusu oldu. Sarı lacivertlilerin yıldızlarla dolu orta sahası sadece 2 gol katkısı yaparken, henüz asist üretemedi, hepsi bir Bakasetas etmedi.