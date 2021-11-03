Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın bahis şirketi Nesine.com ile yaptığı sponsorluk anlaşmasına Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in yaptığı açıklamalar damga vurdu. Epözdemir, siyah beyazlıların ‘Adalet Herkese Lazım’ paylaşımıyla ilgili olarak “Bazı spor kulüplerinin bugün adaleti hatırlaması önemli. Keşke spor kulüpleri bize destek verseydi. Adaleti kendimiz için değil, herkes için istedik. Bizim attığımız gol teknik olarak ofsayt değil. Beşiktaş zaten iki yıl önce attığı bir tweet ile kuralı anlatmış. Adaletten bahsediliyorsa bu tespiti de yapmak ve tarihe not düşmek gerekiyor” dedi.

HAKKIMIZ YENDİ

Yönetici arkadaşı Remzi Sanver’in “Beşiktaş hakkıyla kazandı” sözlerine katılmadığını da belirten Epözdemir “Derbide G.Saray’ın hakkı yenmiştir. Beşiktaş’ın galibiyeti haklı falan değildir. Kerem’e, Nelsson’a vuruluyor. Penaltıda çizgi ihlali var. Hakem sonuca etki etti. Teixeira iki defa kırmızı görmeliydi” dedi. 4,5 ay önce Tahkim Kurulunu istifaya davet ettiklerini hatırlatan Epözdemir “O dönemde biz adalet ararken kimse destek vermedi. Adaleti kendiniz için isterseniz bu bir taleptir. Doğru olan herkes için adalet istemektir” diye konuştu.

İNCİLER

Bu kanun çok önemli

“Spor Yasası çalışması yapıyoruz. Bu yasanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Süper Lig AŞ’nin kurulması ve yayın haklarının bu şirkete devredilmesini istiyoruz.”

Felipe Melo listemizde yok

“6 numara bölgesi için uzun zamandır yazılanlar var. Melo ve Elneny transfer listemizde yok. Transfer dinamik bir süreç. Başkan’ımız ve Hoca’mız bu konuda çalışıyor.

Cevapsız bırakmayız

“Limit problemi, yabancı kısıtlaması gibi genel konularda çeşitli açıklamalar geliyor. Uzlaşma çabamız sonuna kadar devam edecek. Galatasaray’a saldırı olursa cevapsız bırakmayız.”

Kural sadece bize mi?

“Bütün statlara gidiyoruz, hepsi hınca hınç dolu. Bu kural bir tek Galatasaray’a mı uygulanıyor? Bir kural varsa uygulayalım diyoruz ama bizim haricimizde kimse buna uymuyor.”

Kenara not ediyoruz

Bir şarkıcı çıkıyor, edep yoksunu şekilde Galatasaray’a saldırıyor. Bütün bunları tarihe not düşüyoruz. Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, aynı zamanda kültür ve eğitim kurumudur.”

Galatasaray’ın dünkü idmanını Başkan Elmas ve yöneticilerin yanı sıra kulüp çalışanları da takip etti.

FATİH HOCA'NIN ÜCRETİ ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim’in yıllık ücretiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Epözdemir “Hoca’mız boş mukaveleye imza attı, biz de hakkaniyetli şekilde belirlememizi yaptık. Kamuoyunda 3 milyon avro, 35-40 milyon TL’ler konuşuluyor. Bunlar gerçek olmayan rakamlar. Hoca’mız 18 milyon TL, yani 2 milyon avro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün avro 10,5’lardaydı, yani 21 milyon TL’ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 milyon avroya tekabül ediyor” diye konuştu.

LOKOMOTIV MAÇI BAŞVURUSU

Tamamı dolu olsun

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında tribünlerin tam kapasiteyle açılması için TFF’ye başvurdu. TFF’nin bu istek doğrultusunda sağlık kurluna danışacağı ve gelecek cevaba göre kararını açıklayacağını bildirdi.

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını İsviçreli hakem Scharer yönetecekği öğrenildi.

Galatasaray, 3 futbolcusunun sözleşmesini uzattı Galatasaray, kadrosundaki üç futbolcunun sözleşmelerini uzattığını açıkladı.