Türkiye Gazetesi

Manchester United, , Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki dördüncü maçında İtalya'da Atalanta ile karşılaştı. Atalanta öne geçmesine rağmen Ronaldo engeline takıldı.

45’İNCİ DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Maçta 12. dakikada Ilicic perdeyi açtı. Atalanta tehlikeli ataklarla rakibi boğarken, savunma da Ronaldo ile uğraştı. Ancak 36 yaşındaki star 45'te skora eşitliği getirdi.

ATALANTA GALİBİYETE YAKINDI

Atalanta ikinci devreye çok iyi başladı. 56'da Duvan Zapata skoru 2-1 yaptı. Maç Atalanta'nın üstünlüğü ile sona erecekken yine Ronaldo sahneye çıktı ve United'a puanı getirdi.

TAKIMLARDAN ÇOK ATTI

Cristiano Ronaldo, eğer bir takım olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan 21. takım olacaktı. Şampiyonlar Ligi tarihinin en çok gol atan futbolcusu. Ronaldo'nun 139, Messi'nin 123 golü var. Bu sezon Devler Ligi'nde oynadığı her maçta gol attı, puan getirdi.

“GİTMESİ GEREKTİĞİ YERİ SÖYLEDİM”

Atalanta'nın hocası Gasperini, "36 yaşında değil gibi. Aramızda bir şey konuştuk, ama söyleyemem. Ona gitmesi gerektiği yeri söyledim" dedi.

“O SADECE İNANILMAZ”

Ronaldo'nun hocası Ole Gunnar Solskjaer, "Michael Jordan, Chicago Bulls için ne anlam ifade ediyorsa Cristiano Ronaldo da Manchester United için o anlamı ifade ediyor. O sadece inanılmaz. Bu kadar" dedi.

İLK OYUNCU OLDU

OPTA verilerine göre Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy'dan (Nisan 2003) bu yana Manchester United formasıyla çıktığı üste üste dört Şampiyonlar Ligi maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Manchester United’ın kötü gidişatına çözüm Ronaldo! Takımın başına geçiyor Manchester United’ın kötü performansı devam ediyor. Ligde Liverpool’dan 5-0 gibi ezici bir mağlubiyet alan Manchester United Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer’in koltuğu sallantıya girdi. 48 yaşındaki teknik adamın alternatifleri konuşurken, sürpriz Cristiano Ronaldo iddiası geldi.

Ronaldo’dan dikkat çeken açıklama: ‘Yapamazsam futbolu bırakırım’ Manchester United’a geri dönüşüyle gündem olan Cristiano Ronaldo, verdiği bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Futbolculuk kariyerine henüz nokta koymayı düşünmediğini belirten Ronaldo, "Neden emekli olayım ki? Henüz zamanım gelmedi. Bunun kararını ben vereceğim. Eğer artık koşamayacağımı, şut çekemeyeceğimi hissedersem, gücümün gittiğini hissedersem olabilir" dedi.

Merih Demiral'dan Ronaldo'ya mesaj: Bazı şeyler değişti Atalanta forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, Manchester United maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Cristiano Ronaldo'ya mesaj yolladı.