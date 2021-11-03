Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı, İngiltere takımlarından olan Hull City'yi satın almak üzere. Fanatik'in haberine göre takımın başına Şota Arveladze getiriliyor.

TÜRK TAKIMLARINI ÇALIŞTIRMIŞTI

Şota ile Acun Ilıcalı eskiden beri dostlar ve futbol konusunda birçok fikir alışverişleri bulunuyor. Arveladze son olarak 2017-2020 yılları arasında Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştırmıştı. O tarihten beri boşta olan Şota, Türkiye'de ise Kayserispor, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çalıştırdı.

ÖZEL UÇAKLA GETİRMİŞTİ

Acun Ilıcalı, yakın dostu Şota ile Trabzonspor Fenerbahçe maçına özel uçakla gelmişti. İkilinin dostlukları Acun'un muhabirlik dönemine dayanıyor.

Acun Ilıcalı 50 milyon sterlini gözden çıkardı! Devir alma süreci başladı Acun Ilıcalı’nın İngiltere kulübü Hull City’i satın alacağı konusunda görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Hull City, , kulübün devrine ilişkin görüşmelerin gerçekleştiğini resmen açıkladı. Acun Ilıcalı'nın bu satış için 30 milyon sterlin ve 20 milyon sterlin bonus ödemesi yapacağı konuşuluyor.

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi satın alması İngiltere'de gündem oldu! İngiltere Championship'te 9 puanla 22. sırada yer alan Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, ada basınında gündem oldu. İngiliz gazeteleri olayı, "Türk TV kralı Hull City'yi 30 milyon sterline satın almayı kabul etti" ifadesiyle manşetten verdi. Ilıcalı’nın ise kulübün sahibi Assem Allam'a ilk etapta 30 milyon sterlin vereceği, kulübün Premier Lig'e yükselmesi durumunda da 20 milyon sterlin daha ödeyeceği belirtildi.

Acun Ilıcalı’dan Emre Belözoğlu'na duygusal mesaj Başakşehir’de teknik adamlık koltuğuna getirilen Emre Belözoğlu’na Acun Ilıcalı’dan duygusal mesaj geldi. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “"Yeni yolculuğunda gönülden başarılar dilerim. Futbolcuyken yazdığın tarihi teknik direktörlükte de yazacağından şüphem yok" mesajıyla arkadaşına destek oldu.