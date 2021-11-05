Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray bu sezon belki de en etkili, en iyi futbolunu ortaya koyduğu mücadelede Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren sahanın tek hâkimiydi. Önde baskı yaptı, topu hemen geri kazandı, öne de geçti. Ama çok fırsat harcayınca futbolun altın kuralı yine kendini gösterdi; atamayana, atarlar! Aslan bu skorla liderliğini korusa da altın tepside gelen fırsatı tepmiş oldu.

KORA KOR MÜCADELE

Sıkça eleştirilen konulardan biri Galatasaray’ın sert rakipler karşısında fizik olarak zorlandığı yönünde. Ama dün Cimbom sahada âdeta savaştı. Çok sert oynayan ve düdükleriyle bu duruma sık sık izin veren İsviçreli hakeme rağmen. Sarı kırmızılıların bulduğu golde Halil kendisine yapılan uzun soluklu faule rağmen ayakla kalmayı tercih etti, topu sürükledi. Hemen hemen her ikili mücadele temsilcimizin oyuncuları ayakta kalmayı başarıp oyunu domine etti.



Galatasaray ile Lokomotiv Moskova 1-1 berabere kaldı

HATALAR ZİNCİRİ

Fatih Terim’in sezon başından beri üstünde en çok durduğu konuların başında bireysel hatalar geliyor. Galatasaray’ın dün gece de iki puan kaybetmesine yine bireysel hata, hatta daha doğrusu hatalar zinciri sebep oldu. Önce çizgiden orta yapılmasına izin verildi, daha sonra Muslera alabileceği topa çıkmadı. Marcao-Nelsson ikilisi topu izlerken, Yedlin adamını kaçırdı ve Galatasaray UEFA’da yediği ilk golde galibiyetten oldu.

MUSLERA SİTEM ETTİ

Kaptan Muslera, Lokomotiv’i ellerinden kaçırdıklarını söylerken “Kendi sahamızda üç puan almak istiyorduk. Pozisyonlar da bulduk. Bu seviyelerde yakaladığın zaman atman gerekiyor. Hâlâ her şey bizim elimizde” dedi.

Parma taş koydu

∂ Fatih Terim, “Transfer döneminde Dennis Man’ı istemiştik, Parma vermedi. Parma, Serie B’de de olsa vermeyeceğini söyledi. Bugün için kulüp olarak istekte bulunduk ama Parma, yine hayır dedi” açıklamasını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maç sonuçları | 5 Kasım UEFA maç sonuçları Temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları tamamlandı. Temsilcilerimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile evinde 1-1 berabere kalırken, Fenerbahçe ise Antwerp'i deplasmanda 3-0 mağlup etti. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maç sonuçları