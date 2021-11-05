Türkiye Gazetesi

Ligin 10. Haftasında Gaziantep, Giresunspor’la 1-1 berabere kaldı. Maçın bitişiyle, Teknik Direktör Erol Bulut istifaya davet edilmişti. Bulut ise açıklama yaparak "Kulak asmıyorum. İstifa etmeyi düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

SÖZLEŞMESİ 3 YILLIK

Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra çeşitli Avrupa takımlarından da teklif almıştı ancak terhini Gaziantep'ten yana kullanmıştı. Bulut'un Antep'le imzaladığı anlaşmanın süresi 3 yıllık.

30 MİLYON TL OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Erol Bulut'un tazminat maddesinin 30 milyon lira olduğu iddia edildi. Star'ın haberine göre, Gaziantep, Erol Bulut'un mukavelesini feshederse tam 30 milyon TL ödeyecek. Bu sebeple Gaziantep'in Erol Bulut'la yolları ayırmasının zor olduğu konuşuluyor.

Gaziantep, Erol Bulut ile anlaştığını duyurdu Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor, Erol Bulut ile 3 yıllığına anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe'den ayrılan Erol Bulut'un yeni adresi Yunanistan Ligi oluyor Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut'la temasa geçti. Futbolculuk döneminde Yunanistan Ligi'nde çeşitli takımlarda top koşturan Erol Bulut'un, AEK'yı çalıştırmaya sıcak baktığı belirtildi. Bulut'un dışında birkaç isimle daha görüşme halinde olan AEK, kararını kısa süre içinde verecek.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını bildirdi.