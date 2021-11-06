Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatarasay, önceki akşam Lokomotiv Moskova karşısında belki de sezonun en etkili oyunlarından birini oynadı. Net fırsatlar kaçıran sarı kırmızılar 73 dakika önde götürdüğü mücadelede sonunda 1 puana razı oldu. Cimbom, Rus ekibini yenerek gruptan çıkma adına önemli bir eşiği geçmeyi istiyordu. Soyunma odasında oyuncuların mağlup olmuş gibi üzüntü yaşaması üzerine karamsar havayı dağıtmak Fatih Terim’e düştü.

GRUPTAN ÇIKACAĞIZ

Tecrübeli teknik adam konuşmasında “Kaldırın kafanızı. Ben de şaşkınım ama biz kaybetmedik. Hâlen lideriz. Ortaya koyduğunuz mücadele ve oyun da ilerisi için umut verici. Siz yeter ki bu hırsı, arzuyu diğer maçlarda da ortaya koyun. Biz bu gruptan çıkacağız. Ama bir defa daha gördük bu seviyelerde yakaladığınız pozisyonları daha fazla golle sonuçlandırmalısınız” diyerek hem uyardı hem de oyuncularına moral aşıladı.



Galatasaray'da Feghouli, Lokomotiv Moskova karşısında takımının tek golünü kaydetti

FEGHOULİ GERİ DÖNDÜ

Gerek sakatlıklar gerekse de formsuzluğu yüzünden eski günlerini aratan Feghouli, bu sezon ilk defa Avrupa Ligi’nde sahaya ilk on birde çıktığı karşılaşmada, Lokomotiv karşısında döktürdü. Hem attığı gol hem de oynadığı futbolla eski Feghouli’den kesitler sunan Cezayirli, ilerleyen günlerde daha iyi olacağını söyledi.

ASLAN ARA VERMEDİ

Galatasaray yarın karşılaşacağı Karagümrük maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Florya’da yapılan antrenmanda Lokomotiv karşısında tam süre alan oyuncular

yenileme çalışması yaptı. Fatih Terim diğer isimlere ise çift kalede taktik çalıştırdı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı elinden kaçırdı Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşısında. Feghouli'nin şık vuruşuyla öne geçti. Yüklenen Rus ekibi Kamano'yla eşitliği sağladı. Müsait fırsatları harcayan temsilcimiz kazanması durumunda tura çok yaklaşacaktı

TFF'den Galatasaray açıklaması: Sorumluluk UEFA'da Galatasaray'ın Lokomotif Moskova maçına tam kapasite seyirci alacağını duyurmasının ardından açıklama yapan TFF, bu konuda sorumluluğun UEFA'da olması sebebiyle sarı-kırmızılı klübe ceza vermelerinin mümkün olmadığını bildirdi.