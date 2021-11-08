Türkiye Gazetesi

Aykut Kocaman idaresinde 2021-2022 sezonunda ilk 8 haftada sadece 6 puan toplayabilen Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Emre Belözoğlu ile adeta yeniden doğdu. Turuncu lacivertli ekip Belözoğlu yönetiminde 4'te 4 yaparak hanesine 12 puan yazdırdı.

Sekizinci hafta sonunda 6 punla aynı puana sahip olduğu Kasımpaşa ve Öznur Kablo Kayserispor'un averajla önünde 15. sırada yer alan Medipol Başakşehir, 12. hafta sonunda 18 puanla 9. sıraya yükseldi.

10 GOL ATTI, KALESİNDE 5 GOL GÖRDÜ

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta sahasında Beşiktaş'ı 3-2, ikinci maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1, üçüncü karşılaşmasında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 ve son maçında da deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu dört maçta 10 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gol gördü.

Dokuzuncu sırada yer alan Başakşehir, ligde 23'er puanla iki ve üçüncü sırada bulunan Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor'un yalnızca 5 puan gerisinde.

ÜÇ BÜYÜKLERLE FARKI KAPATTI

Medipol Başakşehir, takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından üst üste aldığı 4 galibiyet sonrası, 'Üç büyükler' olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la arasındaki puan farkını büyük bir hızla eritti.

Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta itibarıyla Fenerbahçe'nin 13, Beşiktaş'ın 11 ve Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan turuncu-lacivertli ekip, 12. hafta sonunda puan farkını Fenerbahçe ve Beşiktaş'la 2'ye, Galatasaray'la ise 3'e indirdi.

13. HAFTA KRİTİK

Milli takım arasından sonra Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Medipol Başakşehir, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynanacağı 13. haftada farkı daha da düşürme şansına sahip olacak.

Medipol Başakşehir: 2 - Adana Demirspor: 1 Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti.

Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.