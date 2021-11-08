Türkiye Gazetesi

2022 Dünya Kupası yolunda 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da Karadağ ile kritik karşılaşmalara çıkacak olan A Milli Takım'ın teknik direktörü Stefan Kuntz, önemli açıklamalarda bulundu. Milli Takım'da iyi bir hava yakaladıklarını söyleyen ve ilk etapta konsantrasyonlarının Cebelitarık maçı olduğunu belirten Kuntz, "Oyuncuları güçlü tutmak temel amacımız. Bu karşılaşmadan istediğimizi almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FERDİ İLE RİVA'DA GÖRÜŞTÜK"

Milli Takım seçimi ile son zamanlarda gündeme gelen Ferdi Kadıoğlu ile iligili konuşan Kuntz, genç futbolcu ile birkaç hafta önce Riva'da görüştükerini söyledi.

TRT Spor'un sorularını cevaplayan Kuntz, "Birkaç hafta önce Ferdi ile Riva'da bir görüşme yaptık, kendisiyle toplantı yapmak istedim. Planlamalarımızdan bahsettim. Milli Takım'da oynatmak istediğimiz oyun tarzından söz ettim. Bundan sonra Mart ayında umarım play-off maçlarımız olacak, olmaz ise EURO 2024 eleme maçlarımız olacak. Kendisine anlattık, iyi bir sohbet oldu. Oldukça verimli geçti" dedi.

Ferdi Kadıoğlu

MART AYINA KADAR KARARINI VERECEK

"Kendisiyle görüşmemizden sonra bir daha konuştuk" diyen Kuntz, "Biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu söyledi. Kasım ayı maçları için karar veremeyeceğini iletti ama Mart ayına kadar karar vermiş olacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Kuntz'a kimlikli cevap Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun babası, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un "Ferdi’nin hangi milli takımı seçeceğine karar vermesi gerekiyor" açıklaması sonrası sosyal medya hesabından Ferdi'nin kimliğini paylaştı.

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