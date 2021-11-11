Türkiye Gazetesi

M. Emin ULUÇ

Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Fenerbahçe’ye Marcel Tisserand’dan da kötü haber geldi. Demokratik Kongo Millî Takımı’na giden tecrübeli savunmacının sakatlığı yüzünden kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Tanzanya ve Benin maçları için Tisserand’ın yerine Teknik Direktör Hector Cuper, Arsene Zola’yı millî takıma çağırdı. Tisserand’ın derbiye yetişmeme ihtimali sarı lacivertlileri zorda bıraktı.

Demokratik Kongo’nun 30 defa formasını giyen Marcel Tisserand, bu sezon Fenerbahçe’de bütün kulvarlarda 12 maçta görev aldı.

BERKE ENDİŞELENDİRİYOR

Savunmasında büyük sıkıntılar yaşayan ve hemen her maçta kalesinden gol çıkarmak zorunda kalan Fenerbahçe’de kaleci Altay’ın da sakatlığı sürüyor. Berke’nin tecrübesizliği ve formsuzluğu da teknik direktör Vitor Pereira’yı endişelendiriyor. Fenerbahçe’de Gustavo ve Valencia’nın da sakatlıkları sürüyor. Fenerbahçe derbiyi kaybederse yarışta iyice geriye düşecek ve takımda radikal kararların alınması kaçınılmaz olacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Şampiyon olacağız Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor ile 2-2 kaldıkları maç sonrası “Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor“ diye konuştu.

Şampiyonluk umuduyla gelen Pereira sınıfta kaldı Portekizli hoca şampiyonluk vaadiyle dümene geçti ama gemi su alıyor. Fenerbahçe'de takımın ne ideal kadrosu belli ne taktiği... Performansı artan oyuncu yok, kaybolan yıldız çok…