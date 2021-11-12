Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Trabzon mağlubiyetiyle rotası şaşan Fenerbahçe’de eleştiriler ayyuka çıkmışken Başkan Ali Koç sessizliğini bozdu. “İyi bir transfer dönemi geçirdik. Kısıtlamalara rağmen bence ligin en iyi kadrosunu kurduk. Hazırlık dönemi güzeldi ve sezona iyi başladık” diyen Ali Koç “Ancak kaybettiğimiz puanlar camiada umutsuzluğa sebep oldu” ifadesinde bulundu. Koç, merakla beklenen Pereira sorusuna, “Değişikliğe gitmemiz gereken bir durum yok” cevabı verdi.

GALATASARAY'I YENECEĞİZ

Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini açıklayan Ali Koç “Adam buraya para için değil yarım kalan hikâyeyi tamamlamaya geldi. Hoca’ya da söyledim, ‘Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur’ dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray’ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak” diye konuştu. Başkan “Hoca’nın tazminatı yok. Para sorunu da yok. Çünkü Çin’de 10 yıllık birikim sağlamış. Hoca’mızın arkasındayız” vurgusu yaptı.



Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de futbolcular önceden sahaya çıkan teknik ekibin tek tek elini sıktıktan sonra çalışmaya başladı.

ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ

Tribünlerden yükselen istifa çağrılarına da değinen Ali Koç “Ben aynı kanaatte değilim fakat her türlü gönülden ve samimi protestoya karşı boynumuz kıldan incedir. Gönülden ve samimi kısmının altını çizmek istiyorum. Geldiğimizden beri hangi şartlarda görev yapmaya çalıştığımızı tarih yazacaktır” dedi. On puanlık farkın kapanabileceğini belirten Koç “Geçmişte kapatılmıştır. Kimse rehavete kapılmasın. Son ana kadar bu yarışın içinde olacağız. Bu ekiple, bu yönetimle kazanacağız” iddiasında bulundu.

KOÇ'TAN İNCİLER

> “Fenerbahçe’de başkansan, yöneticiysen, teknik direktörsen, futbolcuysan hoşgörü, kredi azdır. Bu ne yazık ki geldiğimiz noktadır, son 15-20 yılda.”

> “Tek tereddüdüm bu tribün olaylarında futbolcuların zarar görmesi. Beni her türlü tenkit edin ama sonuna kadar takımınızı destekleyin.”

> “Fenerbahçeli yorumcular diğer takımlara göre Fenerbahçe’yi daha çok eleştiriyor. Adil görünmek için bunu yapıyorsanız Fenerbahçe’yi kullanmayın.”

> “Ligde 5 penaltı aldık, 3’ünü kaçırdık. Basketbolda en iyi takımlara son topta yenildik. Penaltıları atsak, dört maçın ikisini alsak tablo bambaşka olacaktı.”

GENEL KURULA GİTMEYECEĞİZ

Futboldaki kötü gidişatla artan muhalif sesleri ciddiye almayan Ali Koç “Genel Kurula gitmeyeceğiz. Varsa aday çıksın, ona göre değerlendirelim. Biz kendimize inanıyoruz. Hedeflere ulaşamayacağımızı anladığımız gün bırakırız zaten. Beni yıpratmaya çalışıyorlar ama anlayamadıkları bir şey var; ben bu dayanıklılık testini geçtim” dedi.

ALİ KOÇ'TAN MESUT ÖZİL'E SERT SALVO

Başkan Ali Koç, geldiği günden beri bir türlü bekleneni veremeyen Mesut Özil’i açık ve net bir dille uyardı. Yıldız futbolcunun, Vitor Pereira ile problemleri olduğu yönündeki soruya cevap veren Koç, “Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut’un neler yapacağını herkes biliyor. Oyun sistemi ile Mesut’un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak Hoca’mızın, Mesut’a ön yargısı yok” sözleriyle Portekizliden yana saf tuttu. Başkan, “Mesut’un iyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Artık işine odaklanması lazım. Ticari işleri bir kenara koyup Fenerbahçe için yapacaklarına konsantre olmalı” ifadesiyle yıldız oyuncuya mesaj yolladı.

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