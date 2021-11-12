Türkiye Gazetesi

Manchester City’den Barcelona’ya transfer olan Sergio Agüero’dan kötü haber. 33 yaşında futbola veda edebilir. Aleves maçında göğüs ağrısından dolayı kenara alınan Arjantinli golcünün kalbinde ritim bozukluğu tespit edildiği açıklanmıştı.

DURUMU ÇOK CİDDİ

En az 3 ay oynayamayacak Agüero'da durum daha ciddi. Katalonya radyosu, Agüero'nun kalbindeki problemin çok ciddi olduğunu iddia etti.

FIFA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

FIFA talimatlarına göre ritim bozukluğu olan futbolcunun oynaması yasak. Agüero'nun sahalara dönme ihtimali zayıf görülüyor.

Barcelona'da Xavi Hernandez dönemi! Resmen açıklandı İspanyol ekibi Barcelona, teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirdiğini resmi olarak açıkladı. İspanyol teknik adam, 8 Kasım Pazartesi günü basına tanıtılacak.

Barcelona’da boşalan teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez getiriliyor Barcelona kulübü Ronald Koeman’la yollarını ayırmasının ardından kulübün efsane futbolcusu Xavi Hernandez, takımın başına geçmeye hazırlanıyor. Xavi’nin ise olaya sıcak baktığı belirtildi. Al-Sadd'da hocalık yapan Xavi'nin 1 milyon euroluk fesih maddesi bulunuyor.

Barcelona, teknik direktör Koeman'ın görevine son verdi La Liga ekiplerinden Barcelona, Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ı görevden aldı.