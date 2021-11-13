Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Fenerbahçe'de uzun zamandır beklenen oldu, Vitor Pereira'nın üçlü inadı kırıldı. Üst üste gelen puan kayıpları tribünlerin tepkisini çekerken, Başkan Ali Koç'un özel olarak görüştüğü Portekizli hoca alternatif sistemleri deneme kararı aldı. Temmuzdan bu yana sadece üçlü savunma çalışıp oynayan sarı lacivertlilerin kritik Galatasaray derbisine dörtlü defansla çıkması bekleniyor. Taktik çalışmalarda farklı varyasyonları denemeye başlayan Pereira, üçlü savunmadan tamamen vazgeçmese de rakibe göre taktik tercih edecek.,

MESUT DİREKSİYONA

Önceki döneminde de sistem konusunda eleştirilen ve sonu ayrılığa varan süreci yaşayan Vitor Pereira, inadını kıran Başkan Ali Koç'un samimi yaklaşımı oldu. Önceki gün yaptığı konuşmada hocadan yana saf tutan Koç, fikirlerini hocayla paylaşınca orta yol bulundu. Pereira'nın yapacağı sistem değişikliğinin aynı zamanda Mesut Özil'i kazanmak adına da önemli bir adım olması bekleniyor. Sarı lacivertliler millî oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte antrenmanlarda yeni sistemleri denemek üzere yoğun mesai yapacak.



Başkan Ali Koç, antrenmanı ziyaret etti

SAKATLAR DÖNÜYOR

Sıkıntılı dönemi G.Saray'ı yenerek aşmayı hedefleyen Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor. Sakatlıkları iyileşmeye başlayan Berke ve Tisserand'ın Galatasaray'a karşı forma giyebileceği öğrenilirken Gustavo'nun da büyük ihtimalle kadroda olması bekleniyor. Altay ve Valencia ise yetişmiyor.

CHELSEA KESENİN AĞZINI AÇTI

Atletico Madrid ile Chelsea arasındaki Attila Szalai yarışında İngilizlerden dev bir adım geldi. Fenerbahçe'nin en az 20 milyon avro bonservis beklediği Szalai için Chelsea'nin 23,5 milyon avroyu gözden çıkardığı iddia edilirken Macar savunmacının devre arasında vedasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fener'de Tisserand şoku Savunmada sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Kongolu oyuncudan mahrum kalabilir. Sarı lacivertlilerde Altay, Gustavo ve Valencia’nın da sakatlıkları sürüyor.

Fenerbahçe evinde Kayserispor ile yenişemedi Fenerbahçe İrfan Can'la penaltı kaçırdı. Kayseri, Kolovetsios ve Gavranovic'in golleriyle Kanarya’yı şoka soktu. Zajc'la farkı bire indiren Fener, Mesut'un temdit penaltısıyla puanı kurtarabildi