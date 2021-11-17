Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ta sezon sonunda Beşiktaş’la olan sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida’yla görüşmeler devam ediyor. Hırvat futbolcunun menajeri ile millî arada yapılan görüşmelerde siyah beyazlı yönetim tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Vida’nın son sezonlarda takımın en çok kazanan ismi olduğu ve sözleşmesini uzatmak istiyorsa yıllık ücretinde ciddi oranda indirime gitmesi gerektiği konuşuldu. Beşiktaş’tan yılda 3,5 milyon avro kazanan tecrübeli futbolcuya yıllık 1,7 milyon avrodan 1+1 yıllık sözleşme önerildi. Vida ve menajeri bu teklifi düşünmek için süre istedi.

Kaan Ayhan yolda

Yönetim yapılacak yeni sözleşme konusunda taviz vermeme konusunda kararlı. Domagoj Vida eğer yönetimin teklifini kabul etmemesi durumunda kulübede beklemek zorunda kalacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın da yönetimin bu kararını destekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının Vida’nın yerine stoperde Necip- Montero, Welinton-Necip ve Montero-Welinton ikililerini kullanmayı planlıyor. Ocak ayı transfer döneminde de Kaan Ayhan transferinin gerçekleşmesi planlanıyor. Sassuolo forması giyen millî stoperin satın alma opsiyonuyla kiralanması için çalışmalar devam ediyor.

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Beşiktaş'ta N’Sakala kadro dışı bırakıldı Sezon başından bu yana beklentilerin altında kalan N’Sakala son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla tepki çekmişti. Beşiktaş yönetiminin, disiplinsiz tavırları bulunan Demokratik Kongolu oyuncuyu kadro dışı bırakacağı öğrenildi.