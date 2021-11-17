Türkiye Gazetesi

Madagaskar ordusunun askerleri Tanzanya arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçı sonrası, Tanzanya Milli Takımı'nın oyuncularının bulunduğu otele baskın düzenledi.

KORONAVİRÜSE YAKALANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Madagaskar ordusu askerlerinin, otele baskın düzenlemesinin amacı Tanzanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan oyuncuların olduğu belirtildi.

ESKİ FENERBAHÇELİ SAMATTA DA REHİNELER ARASINDA

Virüse yakalanan oyuncuların ise Aishi Salum Manula, Ally Samatta ve Bakari Mwamnyet olduğu iddia edildi.

BEKLEMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR

Tanzanya Futbol Federasyonu da konuyla ilgili bir açıklama yaparak, askerlerin oyuncuların kaldığı otele silahla girdiği ve oyuncuların kapısının önünde beklediklerini aktardı.

OTELDE MAHSUR KALDI

Belçika basınında yer alan haberlere göre ise; Samatta'nın da hala otelde mahsur kaldığı ve Belçika'ya geri dönemediği belirtildi.

TEST VERMESİ GEREKİYOR

28 yaşındaki oyuncunun Belçika'ya geri dönmeden önce corona virüs testine girmesi gerekiyor.

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