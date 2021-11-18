Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın sözleşmesini yenilemek istediği Cyle Larin, ligde olduğu gibi millî takımda da attığı gollerle yükselen performansını sürdürüyor. Yıldız oyuncu Kanada’nın 21 yıl sonra Meksika’yı 2-1’lik skorla mağlup ettiği maçta iki golü de kaydeden isim oldu. Larin 22 gole ulaşıp Kanada tarihinin en golcü futbolcusu Rosario’yu yakaladı. Yıldız oyuncu bir gol daha atarsa tek başına zirveye oturacak. Larin ayrıca 2021 takvim yılı içinde millî formayla 14 gole ulaşırken birçok yıldızı geride bıraktı.

RONALDO'YU GEÇTİ

Aynı yıl içinde Mbappé 8, Messi 9, Lewandowski ve Lukaku 11, Ronaldo ise 13 gol kaydederken Larin 14 gole imza attı. Bu kulvarda Kanadalı golcünün önündeki iki isim on altışar gole sahip Memphis Depay ve Harry Kane. Premier Lig ekiplerinden Everton, Tottenham ve West Ham’ın Kanadalı yıldızı istediği Ada basınında sık sık yer alıyor. Siyah beyazlı yönetim devre arasında yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satışa sıcak baksa da ilk etapta Larin’in takımda tutulması hedefleniyor.

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