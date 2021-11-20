Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın pazar günü evinde ağırlayacağı Fenerbahçe’den üç puan almak için uygulayacağı plan şekillendi. Millî arada sarı lacivertlileri analiz eden teknik direktör Fatih Terim, üç aşamalı bir kurgu sonucunda galibiyete ulaşmayı hedefliyor. Savunma kurgusu orta saha çizgisine yakın olacak. Nelsson ve Marcao üzerinden oyun kurulacak. Orta saha oyuncuları rakibin oyun kurmasına engel olacak. Hücum oyuncuları ise ileride baskı yapıp Fenerbahçe savunmasını hataya zorlayacak.

Çift forvetli sistem

Fatih Hoca pres sonrası kapılan toplarda hızlı atak geçişleri yapılmasını isterken bu konu üzerinde değişik oyun planları da çizdi. Şutlara da çok önem veren Terim, bu isteğini de sık sık dile getirdi. Takımını 4-4-2 sistemiyle sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli hoca Mustafa ve Halil ikilisiyle maça başlamayı düşünüyor. Fatih Terim, skoru elde ettikten sonra formasyonu 4-1-4-1’e çevirip kontrolü tamamen eline geçirmek istiyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geride kalan 10 sezonda oynanan 26 derbide gollerin büyük çoğunluğunu yabancı futbolcular attı. Bu maçlarda atılan 47 golün 35’ini yabancı oyuncular kaydetti. Mevcut kadrolarda sadece Mustafa, gol sevinci yaşayan isim oldu.

Terim’in zor tercihi

Galatasaray, yaptığı çalışmayla derbi hazırlıklarını sürdürdü. Kafasında kadroyu şekillendiren Fatih Hoca’yı zorlayan tercih Feghouli ile Morutan arasında gerçekleşecek. Terim, formda iki oyuncu arasından birini derbide on birde sahaya sürecek.

Terim’in kozu Aktürkoğlu

Millî takımın yeniden Dünya Kupası umutlarını yeşertmesinde önemli rol oynayan oyunculardan olan Kerem Aktürkoğlu, derbide teknik direktör Fatih Terim’in de en büyük kozu olacak. Ay yıldızlı formayla son dört maçta üç gole imza atan genç yıldızı özel olarak derbiye hazırlayan Terim “Ceza sahası önünde topla içeriye katetmelisin. Mutlaka boşluk bulacaksın” telkininde bulundu.

TERAPİ YAPIYOR

Galatasaray’ın tecrübeli kaptanı Arda Turan, takım arkadaşlarıyla sık sık bir araya gelerek mentorluk yapıyor. Özellikle Kerem ve Barış’la yakından ilgilenen Arda “Bu maçların atmosferi farklı olur. Soğukkanlılığınızı korumanız lazım” dedi.

BİLETLER TÜKENDİ

Derbi Nef Stadında kapalı gişe oynanacak. Birçok sarı kırmızılı taraftar Fenerbahçe maçında tribünde olabilmek için bugünü bekliyor. Çünkü satış yapılan biletlerin karaborsaya düşmesini engellemek için son 24 saat kala transferi yasaklanmıştı.

Olaysız bir derbi olsun

Galatasaray camiası derbiye kilitlendi. Taraftar grubu Ultraslan dev karşılaşma için özel koreografi hazırlarken yönetim de olaysız bir maç geçmesi için çaba gösteriyor. Başkan Burak Elmas, taraftar gruplarıyla görüşerek “Ceza almamıza sebep olacak hareketlerden kaçının. Taraftarımıza her maçta ihtiyacımız var” uyarısında bulundu.

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