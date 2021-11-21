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Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon Toprak Razgatlıoğlu
21.11.2021 - 06:53 | Son Güncelleme: 21.11.2021 - 06:54
Türkiye Gazetesi
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 yılı dünya şampiyonu oldu
Etiketler : Toprak Razgatlıoğlu,Toprak Razgatlıoğlu kimdir,dünya superbike şampiyonası,
810736 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/810736.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
12
9
3
0
13
30
02
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
8
2
3
13
26
03
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
12
6
5
1
8
23
04
GALATASARAY A.Ş.
12
6
3
3
3
21
05
AYTEMİZ ALANYASPOR
12
6
3
3
-1
21
06
BEŞİKTAŞ A.Ş.
12
6
2
4
6
20
07
FENERBAHÇE A.Ş.
12
6
2
4
2
20
08
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
12
5
4
3
3
19
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
12
6
0
6
3
18
10
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
12
4
4
4
0
16
11
ALTAY
12
5
1
6
-1
16
12
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
12
4
3
5
-2
15
13
YUKATEL KAYSERİSPOR
12
4
3
5
-3
15
14
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
13
4
3
6
-5
15
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
12
2
7
3
2
13
16
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
12
4
0
8
-10
12
17
GZT GİRESUNSPOR
12
2
4
6
-5
10
18
KASIMPAŞA A.Ş.
12
2
3
7
-6
9
19
GÖZTEPE A.Ş.
12
2
3
7
-7
9
20
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
12
2
1
9
-13
7
Süper Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
20.11.2021 13:30
Atakaş Hatayspor 3 - 1 Fraport Tav Antalyaspor
20.11.2021 16:00
Gzt Giresunspor - öznur Kablo Yeni Malatyaspor
20.11.2021 16:00
Başakşehir - Sivasspor
20.11.2021 19:00
Alanyaspor - Beşiktaş
21.11.2021 13:30
Kasimpaşa - Vavacars Fatih Karagümrük
21.11.2021 16:00
Konyaspor - Rizespor
21.11.2021 16:00
Altay - Adana Demirspor A.ş.
21.11.2021 19:00
Galatasaray - Fenerbahçe
22.11.2021 20:00
Trabzonspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
22.11.2021 20:00
Yukatel Kayserispor - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
MKE ANKARAGÜCÜ
12
8
3
1
14
27
02
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
8
3
1
14
27
03
EYÜPSPOR
12
8
2
2
8
26
04
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
12
8
1
3
7
25
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
12
7
1
4
10
22
06
KOCAELİSPOR
11
6
2
3
1
20
07
TUZLASPOR A.Ş.
11
5
2
4
3
17
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
1
5
2
16
09
YILPORT SAMSUNSPOR
11
4
3
4
-1
15
10
ADANASPOR A.Ş.
12
4
3
5
-2
15
11
BURSASPOR
11
4
2
5
0
14
12
GENÇLERBİRLİĞİ
11
4
2
5
-6
14
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
12
3
4
5
-1
13
14
ALTAŞ DENİZLİSPOR
11
3
2
6
-6
11
15
NASADOGE MENEMENSPOR
11
3
2
6
-7
11
16
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
11
3
1
7
-6
10
17
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
12
3
1
8
-7
10
18
ALTINORDU
12
3
1
8
-12
10
1. Lig Fikstür
13.Hafta Maçları
20.11.2021 13:30
Erzurumspor 3 - 2 Beypiliç Boluspor
20.11.2021 16:00
Nasadoge Menemenspor - Balikesirspor
20.11.2021 19:00
Gençlerbirliği - Tuzlaspor A.ş.
20.11.2021 19:00
Bursaspor - Istanbulspor
21.11.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Kocaelispor
21.11.2021 16:00
Altaş Denizlispor - Ankara Keçiörengücü
21.11.2021 19:00
Adanaspor - Ankaragücü
21.11.2021 19:00
Manisa Futbol Kulübü - Altinordu
22.11.2021 19:00
Eyüpspor - Yilport Samsunspor