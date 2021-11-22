Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Büyük heyecana sahne olan derbi 2-1 sarı lacivertli ekibin üstünlüğü ile sona ererken, karşılaşma sonrası ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, karşılaşmayı değerlendirdi.

Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NEF Stadyumu'nda oynanan derbiye dair görüşlerini paylaşırken, Güney Kore dizisi 'Squid Game' temalı koreografi yapan Galatasaray'a tepki gösterdi.

"DERBİ BİTTİ DERDİ KALDI"

'Derbi bitti derdi kaldı’ başlıklı hikaye ile derbiyi değerlendiren Gökbakar, "Objektik olarak konuşursak Marcao ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı" dedi.

"Diagne’nin golü iptal ise itmeden dolayı, Berkan’ı itmek de penaltı olmalıydı" diyen ünlü sanatçı, "Bence hakem çok egolu ve agresifti. Maçı gerenlere hizmet etti. Kartlarıyla ve yanlış kararlarıyla ortamı gereksiz yelledi. Sakin ve aklı başında hakem modelini seviyorum" ifadelerini kullandı.

SQUID GAME TEPKİSİ

Galatasaray taraftarlarının maç öncesinde koreografi olarak Güney Kore yapımı Squid Game dizisinden esinlenmesini eleştiren Gökbakar, "Bir de sahada Koreli (Kim) varken neden Squid Game koreografisi? Nasıl bir kafa... Adam kahraman oldu resmen" dedi.

Fenerbahçe'yi tebrik eden Gökbakar, Pereira'nın bu galibiyet ile uzun süre takımda kalmayı garantilediğini ifade etti.

TRABZONSPOR ŞAMPİYON OLUR

Paylaşımının sonunda Galatasaraylı futbolcuları da tebrik ettiğini belirten Gökbakar, "Bu sene Trabzon şampiyon olur. Bu da hayatın gerçeği. Mağlubiyet hüznü dağılınca farkına varırsınız artık" dedi.

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