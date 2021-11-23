Türkiye Gazetesi

Roma'nın deplasmanda Genoa'yı 2-0 mağlup ettiği son lig maçında 75. dakikada oyuna girmesinin ardından takımının iki golüne de imza atan 18 yaşındaki Felix Afena-Gyan, ligde ilk kez ağları sarsmanın yanı sıra bir mutluluk daha yaşadı.

İSTEDİĞİ AYAKKABI 800 AVRO

Maç sonu İtalya basınına konuşan Roma'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, Ganalı oyuncunun maç öncesinde kendisinden bir ricada bulunduğunu aktararak, "Bu maçta gol atarsa, istediği 800 avroluk çok pahalı ayakkabıyı ona alacağıma söz verdim. Maç sonu yanıma gelerek sözümü hatırlattı." ifadelerini kullandı.

MOURİNHO SÖZÜNÜ TUTTU

Mourinho, takımın bugünkü antrenmanının ardından Afena-Gyan'a istediği ayakkabıları hediye ederek sözünü tuttu.



Roma Norveç’te tarihi fark yedi! Jose Mourinho ise bir ilki yaşadı Konferans Ligi 3’üncü hafta maçında Roma, deplasmanda Bodo Glimt’le karşı karşıya geldi. Roma’yı 6-1 mağlup eden Norveç temsilcisi, Jose Mourinho'nun öğrencilerine tarihi farkı yaşattı. Portekizli deneyimli hoca çalıştırdığı bir takım ile ilk defa kalesinde 6 gol gördü.



Roma'da Jose Mourinho dönemi İtalya Serie A ekiplerinden Roma, gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.