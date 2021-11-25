Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'in 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i konuk edecek. İki ekip, saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda kozlarını paylaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı lacivertliler 3 galibiyet, 8 mağlubiyetle 15'inci sırada yer alırken, lacivert beyazlılar ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyetle 10'uncu sırada bulunuyor.

Bu sezon ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanan müsabakada Fenerbahçe evinde Anadolu Efes'i 90-68'lik skorla mağlup etmişti.

EUROLEAGUE'DE 17'NCİ RANDEVU

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Euroleague'de bugüne kadar 16 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı lacivertliler 11 kez parkeden galip ayrılırken, lacivert beyazlılar ise 5 kez rakibini mağlup etti. Geçtiğimiz sezon Euroleague'deki karşılaşmalarda Efes deplasmanda 106-74, Fener de yine deplasmanda 801-71'lik skorla kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Euroleague'de bu sezon Anadolu Efes 81.6 sayı, 33.5 ribaund ve 17.2 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. Fenerbahçe ise 70.7 sayı, 32.2 ribaund ve 17.5 asist ortalamalarıyla oynuyor. Ligde geride kalan haftalarda Efes'te Vasilije Micic 15.9 sayı, Fener'de de Jan Vesely 12.5 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor.

CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91 THY EuroLeague sekizinci hafta maçında CSKA Moskova’ya konuk olan Fenerbahçe Beko, Rus ekibini 91-82 yendi ve üçüncü galibiyetini aldı.

Anadolu Efes'ten Zalgiris Kaunas'a 34 sayı fark THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 34 sayı farklı 94-60 yendi.