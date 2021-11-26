Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi. Ayrıca Terim ile Galatasaray Kulüp Başkanı Burak Elmas ve yönetici Rezan Epözdemir‘e toplam 505 bin 500 TL ceza kesildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında lider Galatasaray, sahasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırladı. Cimbom üstün oynadığı karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Burak Elmas ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi: Ağır ceza yolda Fatih Terim'e hakaretten 3-7, tedbire uymamaktan (soyunma odasına girmesi) 4-12, kırmızı karttan 1 olmak üzere minimum 8 maç ceza yolda. Elmas da hak mahrumiyeti cezası alacak