Türkiye Gazetesi

Avrupa’daki başarılı performansıyla fırtına estiren Galatasaray, dün akşam Marsailya’yı 4-2 mağlup ederek gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşma sırasında sakatlanan Kerem Aktürkoğlu ise yerini Babel'e bıraktı. Karşılaşmanın ardından milli futbolcu açıklamalarda bulundu.

“LİDERDLİĞİ İSTİYORUZ”

"Taraftarımız yanımızda oldu. Muhteşem bir atmosfer vardı" diyen Kerem, "Arkamızdaki olduklarında çok daha iyi oynuyoruz. İstemediğim bir penaltı yaptırdım. Güzel bir galibiyet oldu. Roma'da Lazio maçında liderliği istiyoruz" ifadelerini kullandı.

CİDDİ BİR SAKATLIĞI YOK

Sakatlığı hakkında konuşan genç oyuncu, "Biraz darbeler oldu, yorgunluğun verdiği ağrılar. Ciddi bir sakatlık yok. Derbiyi kaybettik, moral bozukluğu vardı" dedi.

“SOL AYAĞIMA SALLAR ARADA”

Fatih Terim ile arasındaki konuşmadan bahseden genç yıldız, "Fatih Hoca devre arasında 'Senin sıran' demişti. Benim sol ayağıma da sallar arada, sol ayağımla asist yapınca ona söyledim, güldük" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Marsilya'yı devirdi Sarı kırmızılı temsilcimiz üstün oynadığı maçta Cicaldau, Caleta-Car (k.k.) Feghouli ve Babel'in golleriyle zafere uzandı. Fransız ekibine Milik'in iki golü kuru bir teselli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında lider Galatasaray, sahasında Fransız temsilcisi Marsilya'yı ağırladı. Cimbom üstün oynadığı karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Fransız gazeteciden skandal paylaşım! Galatasaray taraftarından tepki yağıyor UEFA Avrupa Ligi E Grubu maçında Galatasaray evinde Marsilya ile karşılaşacak. Maçı takip etmeye gelen Fransız gazeteci Romain Canuti, toplantı odasındaki aslan heykelinin üstüne oturup sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımı üzerine Galatasaray’lı taraftarlardan tepkiler üst üste geldi. Fransız gazeteci tekrar paylaşım yaparak Türkçe özür diledi ama Galatasaraylı taraftarlar kabul etmedi.