Türkiye Gazetesi

Türk futbol tarihinde önemli yeri olan İzmir Alsancak Stadı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. 1939 yılında kapılarını açan, ilk resmi lig maçına ev sahipliği yapan ve ilk golün atıldığı stat olması bakımından Türk futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadı, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yenilemeye girmişti.

AÇILIŞA BİRÇOK İSİM KATILDI

UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak Stadı’nın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi. Törene, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İzmir milletvekilleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, İzmirli spor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri ile birlikte Altaylı sporcular katıldı.

ADI 'MUSTAFA DENİZLİ STADI' OLDU

Stada 'İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı' ismini verdiklerini açıklayan Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden Altay ve Altınordu burayı birlikte, kardeşçe kullanacaklar. İçeride ayrıca kapalı alanlarda gençlik merkezi yer alıyor. Burada sadece futbol değil, gençlik merkezinde kitap da okuyabilecek, çalışmalarınızı da yapabileceksiniz" dedi.

Konuşmanın ardından kesilen kurdele ile stadın açılışı gerçekleştirilirken, Mustafa Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Altay forması hediye etti.

UEFA STANDARTLARINDA

Dış cephesi siyah beyaz renkte kaplanan ve yaklaşık 15 bin seyirci kapasitesine sahip olan stadın koltukları için kırmızı-beyaz renkleri tercih edilirken, maraton tribününe ise kırmızı koltuklarla ’Alsancak’ yazıldı. Göztepe Gürsel Aksel Stadında olduğu gibi hibrit çime sahip olan Alsancak Mustafa Denizli Stadında çimlerin daha sağlıklı olabilmesi için zeminde ısıtma ve soğutma sistemi de bulunuyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadında 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları ve 7 ticari alan da yer alıyor.

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