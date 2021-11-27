Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Olimpiakos mağlubiyetinin şoku yaşanırken, fatura Vitor Pereira’ya kesildi. Portekizlinin, Galatasaray’ı devirerek kazandığı kredi bir maçta bitti. Olimpiakos karşısında sahaya sürdüğü kadro kadar, yaptığı değişiklikler de tepki çeken Pereira’nın bir defa daha üçlü savunmaya dönerek fişi çektiği düşünülüyor. Derbide oyuncu değişiklikleri sonrası kalesinde ciddi pozisyonlar veren hocaya yönelik eleştiriler galibiyet gelince rafa kaldırılmıştı. Ancak henüz üzerinde toz tutmadan önüne konması için bir maç yetti.

Sinirler gergin

Soyunma odasında oyuncularına “Bizim ana kulvarımız lig” sözleriyle moral vermeye çalışan Vitor Pereira’ya karşı tribünlerin sabrı kalmadı. Derbi öncesi “Hoca’mızın arkasındayız” açıklaması yapan yönetimin kararı ise, ligde alınacak sonuçlara göre değişiklik gösterebilir. Başkan Ali Koç’un ısrarına rağmen, yönetim içinde de teknik direktöre yönelik sert eleştiriler olduğu belirtiliyor. Pereira’nın basın toplantısındaki agresif tavırları da içinde bulunduğu durumu net olarak gözler önüne seriyor.

MESUT’A KORUMA

Gustavo geri dönüyor

Konya’da sakatlanan Gustavo, Göztepe deplasmanıyla geri dönüyor. Ligde Kayseri ve Galatasaray, Avrupa’da Antwerp ve Olimpiakos maçlarını kaçıran sambacı, İzmir’de yedek de olsa kadroda yer alacak. Ağrıları süren Mesut Özil ise riske edilmeyecek.

GEMİLERİ YAKTI

Neredesin Pelkas?

Geçen sezon F.Bahçe’nin en iyilerinden olan Dimitris Pelkas’ın eski hâlinden eser yok. Pereira’nın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan Yunan oyuncu, ayrılmak istiyor. Lyon ve D.Moskova’nın listesindeki Pelkas devre arasında veda planlaması yapıyor.

Hepsi hayal kırıklığı

F.Bahçe’nin büyük ümitlerle kadrosuna kattığı golcüler “Hangimiz daha kötü” yarışında! Salzburg’ta 42 maçta 23 gol kaydeden Berisha, burada 12 maça iki gol sığdırabildi. Bundesliga 2’de gol kralı olan Serdar Dursun, 36 maçta 29 golü bulmuştu, Kanarya’da 8 maçta bir gol atabildi. Los Angeles’a 19 maçta altı golle katkı yapan Rossi, sarı lacivertli formayla dokuz maçta iki defa ağları havalandırdı.

Vedat Muriç adım adım Fenerbahçe'ye Sezon başında transfer olduğu Lazio'da beklentileri karşılayamayan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Muriç'in Fenerbahçe ile tekrar anlaşmaya yakın olduğu ileri sürüldü.

Dünya devleri var: Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Yunanistan deplasmanında Olympiakos'a 90'ıncı dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Sarı lacivertlilerin muhtemel rakipleri arasında Maccabi Tel Aviv, Tottenham, Partizan ve Roma gibi takımlar da bulunuyor.