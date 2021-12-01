Türkiye Gazetesi

Sezon başında Fenerbahçe'ye Portekiz ekibi Estoril Praia'dan transfer olan ancak tam anlamıyla forma şansı bulamayan Crespo'nun Galatasaray derbisinde attığı gol işleri değiştirdi.

Sarı lacivertlilerde ilk haftalarda sergilediği performansla eleştirilen Crespo, hem 90 dakika süre alamıyor hem de takım için yeterli olmadığı konusunda yorumlara maruz kalıyordu. Ancak 25 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisinde attığı gol, kariyerindeki seyri değiştirdi. 'Gerçek Fenerbahçeli' olarak tarihe geçen Crespo, Göztepe maçında ise performansını bir üst seviyeye taşıdı.

TAKIMI AYAKTA TUTTU

Portekizli futbolcu, Gustavo'nun yokluğunda orta sahada adeta tek başına takımını ayakta tuttu. 90 dakikanın bitiminde 25 yaşındaki futbolcunun ulaştığı istatistikler adeta göz kamaştırdı.

Crespo, Galatasaray deplasmanında takımına 3 puanı getiren golü kaydetmişti

YÜZDE 83.3 İSABETLİ PAS

İzmir deplasmanında rakipleriyle tam 18 ikili mücadeleye giren Crespo, bu mücadelelerin 15'ini kazandı. Portekizli futbolcu ayrıca 3 hava topu mücadelesinin 2’sinde başarılı oldu.

25 yaşındaki oyuncu, top kapma istatistiğinde de müthiş rakamlara ulaştı. Miguel Crespo, 4’ü rakipten, 6’sı ise sahipsiz olmak üzere tam 10 top kaptı. Başarılı futbolcu 5 pas arası yaparken, 3 de atak uzaklaştırdı.

Crespo ayrıca karşılaşmayı yüzde 83.3 pas isabetiyle tamamladı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç okların hedefinde... Daha ne kaldı? Fenerbahçe camiası Ali Koç’u kulübü şaha kaldırması umuduyla başkanlık koltuğuna oturttu. Ancak geride kalan sürede “vizyon”, başka takımların şampiyonluklarını izlemek oldu!

Fenerbahçe Göztepe ile yenişemedi, Pereira'ya tepki yağdı Yarıştaki takımların puan kaybetme modasına Kanarya da uydu, Trabzon'a gün doğdu. İzmir ekibi Jahovic'le öne geçti. Serdar Dursun'la cevap verebilen, liderin 12 puan gerisine düşen Fener yarıştan biraz daha koptu

Fenerbahçe Mesut’la yenilmiyor Özil, mesut ediyor. Performansı tartışılsa da, yıldız oyuncu gol atar ya da asist yaparsa Fenerbahçe’nin bileği bükülmüyor.