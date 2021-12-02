Türkiye Gazetesi

Karadeniz’de mutlu bir fırtına var. Rakiplere sert ve soğuk, camiaya ise sıcak esiyor. Bu fırtınanın ana kumanda merkezinde bulunan Teknik Direktör Abdullah Avcı ise iddialı, pozitif ve güven veren motivasyonlarına devam ediyor.

Geride kalan 14 hafta sonunda en yakın rakibine 10 puanlık fark atan ve şampiyonluk şarkılarını şimdiden mırıldanmaya başlayan bordo mavililerde Avcı, öğrencilerine “Şu anda elde ettiğimiz bir şey yok. Sadece avantaj yakaladık. Bunu devam ettirmek de sezon sonunda mutlu sona ulaşmak da bize bağlı” diye konuştu.

KAYIPSIZ GİRMELİYİZ

İlk defa bu kadar kararlı ve ayakları yere basarak ilerleyen Abdullah Hoca “Maç maç gideceğiz. Rakiplerin ne yaptığından çok kendimize bakacağız. Çünkü önde olan ve bu avantajını sürdürmesi gereken bizleriz. Eğer ilk yarıya kadar maçlarımızı kayıpsız tamamlarsak devre arasında önümüzü ve nerede olacağımızı çok daha rahat görebiliriz. Sizden ricam kadro kalitenizi yansıtmaya devam etmeniz, aynı mücadeleyi sergilemeniz” ifadesini kullandı.

Bordo mavililerin devre arasına kadar beş maçı var ve üçü içeride ikisi deplasmanda.

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Djaniny Semedo

SEMEDO: ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM

Bordo mavili takımın hücumdaki etkin isimlerinden Djaniny Semedo, kulübün dergisine konuştu: Trabzonspor'un hedeflerinin farkındayım ve Trabzon halkını mutlu etmek için buradayım. Gezmeye gelmedim. Bu sene şampiyonluğa odaklandık ve ben de bunun için elimden geleni yapacağım. Abdullah Avcı iyi bir insan ve gerçekten zeki birisi. Bize nasıl yaklaşacağını çok iyi biliyor. Süper Lig’de oyuncu kalitesi çok yüksek ve beş altı takımın şampiyonluğa oynaması bu kaliteyi gösteriyor.

AĞAOĞLU TEK ADAY

Trabzonspor’da hafta sonunda kongre var. Seçime tek başkan adayı olarak giren Ahmet Ağaoğlu, listesinin son hâlini bugün saat 09.00'da Divan Başkanlık Kuruluna teslim edecek. Kongrede 9 bin 353 üyenin oy verme hakkı var.

Trabzonspor'dan taraftarlara çağrı: Gelin bizi destekleyin Trabzonspor, Adana Demirspor'u maçı öncesi taraftarlardan destek istedi.

Trabzonspor, koşu istatistiklerinde de lider Zirvede yalnız kalan Karadeniz Fırtınası 14. haftada ligin en çok koşu mesafesi kateden takımı oldu. Trabzonspor; G.Saray’dan 6, F.Bahçe’den 11, Beşiktaş’tan ise 16 km daha çok koştu…