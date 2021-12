Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de Galatasaray galibiyetinin keyfi kısa sürdü. Olimpiakos yenilgisiyle Avrupa Ligi umutlarını tüketen sarı lacivertliler, Göztepe beraberliğiyle kendini yeniden karmaşanın içinde buldu. Sarı lacivertliler bir kere daha teknik direktör arayışına başlarken Ali Koç çareyi oyunculara sarılmakta buldu. Göztepe maçının ardından statta Pereira ile yaklaşık bir saatlik görüşme gerçekleştiren Başkan, Samandıra’da da oyuncularla bir araya gelerek uyarılar yaptı. “Bu camia mutlu olmayı hak ediyor” vurgusunda bulunan Koç “Bir an önce kendinizi toparlayın” dedi.

Kenetlenme zamanı

Futbol takımının kulübün lokomotifi olduğunun altını çizen Başkan Ali Koç, şampiyonluk hasretini hatırlatırke, “Zor bir dönemden geçiyoruz ama bunları aşacak güce sahibiz. Başarı futboldan geçiyor, bu da ancak kenetlenmeyle mümkün. Birbirinize destek verin” ifadelerini kullandı. Başkanın moral ve uyarı içerikli bu sözlerinin ardından Mesut Özil, Gustavo, Mert Hakan, İrfan Can gibi isimler takım arkadaşlarıyla konuşmalar yaptı. Takımın derbi öncesinde olduğu gibi sadece oyuncuların katıldığı bir yemek organizasyonu yaparak sıkıntılarını paylaşacağı öğrenildi.

Mecburi rotasyon

Sezon başından beri her maça farklı on birle çıkan Fenerbahçe, Rize karşısında da değişiklik yapacak. Altay ile Valencia’nın tedavisi sürerken, Novak, Zajc ve İrfan Can’ın cezalı olması sebebiyle Pereira rotasyona gidecek. Cezaları biten Mert Hakan ile Tisserand’ın yanı sıra Szalai, Sosa, Pelkas ve Berisha da on bire dönecek.

Kanat sıkıntısı

Her sezon sil baştan kadro yapan Fenerbahçe’de bu sezonun hatası da kanatlar görünüyor. Üçlü başlayan takımda Ferdi sol kanat bekine devşirildi, sağdaki Osayi’nin alternatifi yok. Bekler Novak ile Nazım da alternatifsiz. Devre arasında golcüyle birlikte bu sıkıntıların da giderilmesi hedefleniyor.

İKİ MAÇ CEZA ALDI

Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında Atakan Çankaya ile gerilim yaşayan İrfan Can Kahveci'ye PFDK'dan iki maç ceza verildi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunun rakibine saldırdığı gerekçesiyle beş maç ceza alacağı konuşuluyordu. Böylelikle İrfan Can iki maç sonra oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek. Ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica ile Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu da birer maç ceza aldı.

