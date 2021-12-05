Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın yaşadığı büyük krizden kurtulması için ligde 19. sırada bulunan Kasımpaşa ile oynanacak maç girdaptan çıkış olarak görülüyordu. Teknik Direktör Sergen Yalçın istifadan dönmüş, yönetim de hafta içindeki idmanları takip etmiş ve takıma destek vermişti. Siyah beyazlı taraftarlar takımın bir reaksiyon göstermesini beklerken Beşiktaş sezonun en kötü futbollarından birini ortaya koydu. Özellikle ikinci yarıda tamamen rakibe teslim olmuş ve atak bile yapamayan bir takım vardı sahada. Son yedi maçta üç puan alamayan Beşiktaş’ta herkes takımın geleceğinden endişeli.



Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de çıktığı son 14 maçta sadece iki galibiyet alabildi

Nerede o şampiyon?

Siyah beyazlıların puan kayıplarının yanında geçen sezonki hâlinden eser göstermemesi bardağı taşırma noktasına getirdi. Çifte kupalı sezondaki ekip ruhu tamamen yok olmuş gibi. Futbolcuların öz güven kaybı dikkat çekiyor. Büyük umutlarla transfer edilen Batshuayi son vuruşlarda başarısız. Oyuna sonradan girenler de şu ana kadar takıma hiç katkı sağlayamadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da motivasyonun kalmadığı ve sık sık oyuncuları suçladığı bir ortam var. Beşiktaş’ın 15 maçta lige havlu atma noktasına gelmiş olması camiaya acı veriyor.

N’Koudou’dan kötü haber geldi

Altay maçının son dakikalarında Travnik’le girdiği ikili mücadelede sağ ayak bileğine darbe alan N’Koudou’nun MR’ı çekildi. Yapılan tetkikler sonucunda Fransız oyuncudan kötü haber geldi. Ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edilen N’Koudou, yaklaşık üç ay sahalardan uzak kalacak.

SERİ ALTI MAÇA ÇIKTI

Ligde 15’inci maçlar itibarıyla en az puan topladığı sezonu gören Beşiktaş, 2011-12’in ardından en uzun galibiyet görememe yılını da yaşıyor. Siyah beyazlılar söz konusu sezonda üst üste 6 maç sahadan galip ayrılamamıştı.

UEFA'dan Beşiktaş'a sevindiren haber: Koşullu ceza kaldırıldı Beşiktaş'ın finansal ihlal yapmadığını ispatlamasının ardından UEFA, siyah-beyazlı kulübe uygulayacağı koşullu cezayı kaldırdı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında tek çaresi kazanmak Beşiktaş hem özlenen futbolunu yeniden gösterebilmek için sahaya çıkacak hem de Giresun maçında denenen çift santrforlu sistem yerine de 4-1-4-1’e dönüş yapılacak.