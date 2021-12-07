Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde oynadığı son dört maçtan da galibiyet çıkaramayan Galatasaray, Avrupa maçına kilitlendi. Avrupa Ligi’nde grubunda liderliğini sürdüren sarı kırmızılılar yarın akşam Lazio’nun misafiri olacak. Aslan, Roma’daki mücadeleyi kaybetmediği takdirde adını son 16 turuna yazdıracak. Yönetim de konsantrasyon kaybını önlemek için bir dizi tedbir aldı. Son dönemde hakem kararları ve verilen cezalar yüzünden TFF ile sık sık karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar şimdilik ‘ateşkes’ ilan etti.

ASLAN LİDERLİK AŞKINA

Altay maçında kaybedilen 2 puandan Hakem Cüneyt Çakır’ı sorumlu tutan sarı kırmızılılar kritik Lazio maçı öncesi TFF ile yeni bir polemiğe girmeyecek. Yönetim ayrıca grup liderliği için özel prim verme kararı aldı. Fatih Terim de Florya’da Lazio mücadelesi dışındaki konuları konuşmayı yasakladı. Çizme ekibinin teknik analizlerini oyuncularına aktaran Terim, rakibi âdeta ezberletiyor. Sarı kırmızılıların hedefi; Avrupa’da son 16’ya kaldıktan sonra ligde de çıkışa geçmek...



Galatasaray, Lazio ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

LAZIO HAZIRLIKLARI

Galatasaray, Lazio maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Taktik ağırlıklı bir idman yapan sarı kırmızılılarda Fatih Terim oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu. Sakatlığı süren Boey ve Covid-19 testi pozitif çıkan Cicaldau antrenmanda yer almadı.

KADINLAR İÇİN DOSTLUK DERBİSİ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki tarihî rekabet, kadın futboluna da taşınıyor. İki kulübün bu yıl kurdukları kadın futbol takımları, bu akşam ilk defa karşı karşıya gelecek. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla oynanacak özel maç, Nef Stadında saat 19.00’da başlayacak.

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Avrupa fatihi Galatasaray'ın ligde denemediği kalmadı Fatih Terim önce istikrar adına kadroyu bozmadı, genç isimler bile tempoyu kaldıramadı, yedek kuvvetlere şans verip rotasyonu denedi, ancak o da sonuç vermedi