Türkiye Gazetesi

Bir yandan şampiyonluğa koşan Trabzonspor diğer yandan da devre arası takviyesi için kolları sıvadı. Ki bu sadece araştırma safhasında kalmadı somut bir adıma bile dönüştü. Gervinho’nun ciddi sakatlığı sonrası arayışa giren bordo mavililer, son olarak Çin’in Wuhan Zall takımında forma giyen ve bonservisi elinde olan Evrard Kouassi’nin işini bitirdi. Transferin perde arkasında ise çok faktör vardı ama en önemlisi şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi olmasıydı. İşte detaylar….

AİLE ORTAMINA DAVET

Bonservisi elinde olan Evrard Kouassi, Avrupa kulüplerinin de radarındaydı. 27 yaşındaki Fildişi Sahili oyuncusunu Mainz, Sassuolo, Nantes ve Montepellier istiyordu. Gervinho yakın arkadaşı olan oyuncu ile görüşüp Trabzonspor’daki durum hakkında bilgi verdi. Aile ortamının bulunduğunu ve ödemelerin gününde yapıldığını söyledi. Ki takımın şampiyonluğa koşması ve beraberinde gelecek olan Şampiyonlar Ligi (dev) arenası Kouassi’nin ‘Evet’ demesinde etkili oldu.



Kouassi Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yola çıktığını duyurdu

KISACA KOUASSI?

Jean Evrard Kouassi, 25 Eylül 1994 doğumlu. Sağ ve sol ayağını kullanıyor. Oyun tarzı olarak vatandaşı Gervinho’ya benzetiliyor. Ülke takımı Moossou'da yıldızını parladı 2013'te Hajduk Split'e transfer oldu. Hajduk'ta 73 maçta 17 gol ve 12 asistle oynadı. 2015'te 2 milyon avro bonservisle Çin'e gitti. Orada da toplam 153 maçta 60 gol ve 29 asistle oynadı.

4,2 MİLYON EURO KAZANACAK

Trabzonspor için Çin’den yola çıkan Evrard Kouassi, önce sağlık kontrolünden geçecek. Olumsuz bir durum çıkmamasının ardından KAP bildirimi yapılacak. Tecrübeli sol kanat ile 3,5 yıllık anlaşma yapılacağı ve sezon başına da 1,2 milyon avro ücret alacağı öğrenildi.

GALATASARAY MAÇINI KAÇIRABİLİR

Trabzonspor'un prensipte anlaşma sağladığı Evrard Kouassi konusunda teknik ekibi ve camiayı üzecek olay Afrika Kupası. Fildişili oyuncu 9 Ocak’ta başlayıp 6 Şubat’ta bitecek Afrika Kupası maçları için Kamerun’da olacak. Gruplarında Cezayir, Sierra Leone ve Ekvador Ginesi var. İlk tur maçları 20 Ocak’ta bitecek. Bu sürede Malatya (9 Ocak), Sivas (16 Ocak) ve Giresun (6 Şubat) maçlarını kaçıracak. Eğer Fildişi finale yürürse Kouassi, Galatasaray (23 Ocak) ve Kasımpaşa (6 Şubat) maçlarında da forma giyemeyecek.

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