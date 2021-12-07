Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki teknik adamın, bel fıtığı sebebiyle tedavi altına alındığı belirtildi.
Galatasaray Fatih Terim'in maaşını kamuoyu ile paylaştı! Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim’in maaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Epözdemir yaptığı açıklamada, "40 milyon liralar, 3.5 milyon eurolar gerçek değil. Hocamız 21 milyon lira ücret almaktadır" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin karnındaki bebeğini kaybetti! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e kötü haber. Terim’in hamile olan kızı Merve Terim Çetin çocuğunu düşürdü. Çetin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim hastaneye kaldırıldı
Teknik direktörü Fatih Terim, fıtık ağrıları sebebiyle hastanelik oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki teknik adamın, bel fıtığı sebebiyle tedavi altına alındığı belirtildi.
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