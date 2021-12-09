Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya gelecek olan Tottenham-Rennes takımlarının maçının ertelendiği duyuruldu. Söz konusu karara gerekçe olarak, Tottenham, kulübü içerisinde artan koronavirüs vakaları gösterildi.

8 FUTBOLCU VE 5 TEKNİK EKİP ÇALIŞANI SALGINA YAKALANDI

Tottenham'dan yapılan açıklamada, UEFA yetkilileriyle yapılan görüşmenin ardından takımda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle bugün TSİ 23.00'te oynanması planlanan maçın başka tarihe ertelenmesine karar verildiği belirtildi.

Son olarak maç öncesi basın toplantısında konuşan Tottenham'ın İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımda 8 futbolcu ile teknik ekipten 5 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

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