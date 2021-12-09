Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Ligde liderin 18 puan gerisinde kalmanın yanına Şampiyonlar Ligi'nde 'sıfır' çekilmesinin eklenmesi üzerine Beşiktaş'ta bir dönem sona eriyor. 5-0'lık skorla kaybedilen Borussia Dortmund maçında ortaya konan futbol ve özellikle Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kadro tercihi bardağı taşırmış durumda. Rakip kaleye bir isabetli şut bile çekilmemesi, skoru değiştirebilecek oyuncuların kenarda dinlendirilmesi ve Şampiyonlar Ligi tarihinin en kötü performanslarından birine imza atılması üzerine bu zamana kadar Sergen Yalçın'ın arkasında duran taraftar da isyan bayrağını açtı. Bu durum tecrübeli çalıştırıcının artık değiştirmeyeceği bir şekilde istifa kararını almasına yol açtı.

UMUDUNU KAYBETTİ

Giresunspor maçı sonrası görevi bırakma kararından Başkan Ahmet Nur Çebi'nin devreye girmesiyle dönen Sergen Yalçın, sosyal medyada çığ gibi büyüyen isyanı görünce umudunu tamamen kaybetti.

Geçen sezon yaptığı açıklamada “Başarılı olduğum sürece zaten devam ederim. Uzun sözleşmeyle kendimi korumaya ihtiyacım yok. Tazminat maddesi de istemem. Beşiktaş ile aramda böyle bir şey söz konusu olamaz” ifadelerini kullanan Sergen Yalçın'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda “Kayserispor maçında taraftarın karşısına çıkıp onlardan özür dileyerek vedalaşmak istiyorum” dediği öğrenildi.



Beşiktaşlı futbolcuların videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu

RAKİPLER BELLİ OLDUĞUNDA NE KADAR SEVİNMİŞLERDİ!

Beşiktaşlı futbolcular sezon başında Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekilirken oldukça mutluydu. Kura çekimini canlı olarak izleyen siyah beyazlı futbolcular, Sporting Lizbon, Borussia Dortmund ve Ajax eşleşmesinden son derece memnun olmuş ve bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

AKILLARDAKİ SORU: TARAFTAR 'KAL' DERSE?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın istifa etme kararı almış olsa da görevi bırakmış değil ve pazar günü Dolmabahçe'de yaşanacak atmosfer kritik önem taşıyor. Kayserispor karşısında alınacak skor ve taraftarın tepki durumu, Sergen Yalçın'ın son kararında etkili olacak.

NEREDEN NEREYE...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon puan alamayan tek takım olarak hüsran yaşatan Beşiktaş çok değil sadece üç sene önce rekorları altüst etmişti. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimiz arasında en iyi performans sergileyen takım olan siyah beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde 2017-18 sezonunda 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle gruptan namağlup lider çıkmıştı.

Bu sezon ise Sergen Yalçın yönetiminde grubu puansız ve eksi 16 averajla bitiren Beşiktaş, Türk takımları arasındaki en kötü performansa imza atmış oldu.

YÖNETİMDEN MANİDAR PAYLAŞIM

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından morali altüst olan Sergen Yalçın istifaya hazırlanırken Beşiktaş yöneticilerinden Adnan Dalgakıran'dan bir paylaşım geldi. Sosyal medyada taraftarların Sergen Yalçın konusunda ikiye bölünmesi üzerine Dalgakıran, "İsimleri tartışmaktan çıkıp, sistemi tartışmaya geçebilirsek belki geleceği kurtarabiliriz. Popülizmin azı karar, çoğu zarardır" ifadelerini kullandı.

Kartal'ın utanç gecesi | Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan fark yedi Alman ekibi Borussia Dortmund, Haaland (2), Reus (2) ve Malen'ın golleriyle sanki idman yaptı... Tek bir isabetli şut bile atamayan siyah beyazlılar altıncı maçında da yenildi... Grupta 3 gol atıp, 19 gol yiyen Sergen Yalçın'ın takımı Avrupa defterini puansız kapadı

Yalçın’dan Dortmund maçı öncesi ‘tecrübe’ değerlendirmesi: Sergen faturayı sakatlıklara kesti Borussia Dortmund maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında takımın performansına dair konuşan Sergen Yalçın, sakatlıklar dolayısıyla farklı farklı kadrolarla sahaya çıkmalarının, başarısızlığa neden olduğunu söyledi.