Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray lider gittiği Roma’da, Lazio ile berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde adını son on altıya yazdırmayı başardı. E grubu tartışmasız en zor gruplardan biriydi. Hatta Şampiyonlar Ligi benzetmesi bile yapıldı. Sarı kırmızılılar bu zorlu eşleşmede Marsilya’yı gibi güçlü bir takımı turnuvanın dışına iterek, grubu Lazio’nun üstünde bitirmeyi başardı. Hem de namağlup.

AVCI ASLAN

Fatih Terim İtalyan rakibini iyi analiz etmiş. Aldığı farklı tedbirlerle diğer bir tecrübeli isim olan Sarri’yi şaşırtmayı başardı. Galatasaray alışıla gelmişin dışında önde basmak yerine, orta sahanın hem önünde alan kapatmayı tercih etti. Rakibine neredeyse hiç geniş bölge bırakmayan Terim’in öğrencileri Lazio’ya hiç net fırsat vermedi. Evet belki temsilcimiz de gole çok yaklaşmadı ama neticede istediğini almayı başardı.



Galatasaray Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak grubunu lider bitirdi

YILDIZLARIN ÜSTÜNDE

Galatasaray’ın dün kazandığı bir puan belki de sezonun en değerli puanı oldu. Aslan bu beraberlikle lider olarak gittiği İtalya’dan son 16’a uçmayı başardı. Sarı kırmızılılar bir sonraki maçını mart ayında oynayacağı için bu süre zarfında lige konsantre olma fırsatı yakalayacak. Ayrıca Barcelona, Dortmund, Sevilla, Porto gibi dev rakiplerle en azından bir tur sonra karşı karşıya gelecek.

KUPAYI ÇOK İSTİYORUZ

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Oyuncular planlarımıza harfiyen uydular. İhtiyacımız olanı aldık. Böyle zorlu grubu namağlup bitirdik. Bu liderliği hak ettik" derken, "İkinci yarı taktik savaş halinde geçti. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Kupaya uzanmaya beş maç var. Neden olmasın? Biz de bunu çok istiyoruz" sözlerini kullandı.

MUSLERA: KOLAY DEĞİLDİ

G.Saray file bekçisi Fernando Muslera, "Son dakikaya kadar mücadele eden, taktik anlamda görevini iyi yerine getiren bir G.Saray vardı. Şampiyonlar Ligi gibi takımlarla karşılaştık. Böyle bir grubu 12 puanla lider bitirmek kolay değil. Hoca'mı ve arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Elbette büyük hedefimiz var ama tur atladık şimdilik keyfini çıkaracağız" açıklaması yaptı.

HALİL-MUSTAFA YEDEK BEKLEDİ

Galatasaray’da Lazio maçı öncesi Fatih Terim kadrosundaki üç forveti de taktik idmanlarda denedi. Son dönemde neredeyse her maçta farklı bir hücumcu kullanan Terim geleneği Roma’da da bozmadı. Mustafa-Halil'i yanında oturturken, Diagne’yi sahaya sürdü.

ELMAS VE LOTITO

Karşılaşmayı Lazio Kulübü Başkanı Claudio Lotito ve Galatasaray Başkanı Burak Elmas da tribünden izledi. Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş da maçı protokolden takip etti.

CICALDAU'NUN YOKLUĞUNDA

Covid-19 pozitif olan Cicaldau’nun yokluğunda formayı Babel kaptı. Fatih Terim, Hollandalı yıldız kanatta görevlendirirken, Feghouli’yi ise orta sahaya çekti. Morutan forma hasretini Lazio karşısında da bitiremedi ve zorlu karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

CEZA DİNLEMEDİLER

UEFA, O. Marsilya-Galatasaray maçındaki tribün olayları sebebiyle sarı-kırmızılı taraftarları iki deplasman maçından men etmişti. Bu sebeple dünkü maçta deplasman tribünü boş kaldı. Fakat karşılaşmaya giren az sayıda sarı-kırmızılı taraftarın olduğu görüldü.

Galatasaray liderlik için Lazio deplasmanında UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan temsilcimiz Galatasaray'a birincilik için 'bir puan' yetiyor. Aslan lider bitirirse direkt son 16'ya yükselecek. İkinci sırada kalırsa play-off oynamak zorunda kalacak.

Galatasaray'da Lazio maçına kadar sessizlik kararı Son dönemde TFF ile sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray yönetimi motivasyon kaybı olmaması için Avrupa Ligi maçı sonrasına kadar konuşmama kararı aldı