UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en iyi oyuncusu belirlendi. UEFA'nın resmi internet sitesinde yapılan oylamada Eljif Elmas, Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic ve Spartak Moskova'dan Aleksandr Selikhov yer aldı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu Elmas, Napoli'nin Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol attı ve oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu seçildi.
Napolili Eljif Elmas'ın Covid-19 testi pozitif çıktı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de forma giyen Eljif Elmas, yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandı.
Napoli, Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025 yılına uzattı Serie A ekiplerinden Napoli, 20 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladı.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Eljif Elmas
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en iyi oyuncusu, İtalya'nın Napoli ekibinde forma giyen Eljif Elmas oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. haftanın en iyi oyuncusu belirlendi. UEFA'nın resmi internet sitesinde yapılan oylamada Eljif Elmas, Real Sociedad'dan Mikel Oyarzabal, Dinamo Zagreb'den Mislav Orsic ve Spartak Moskova'dan Aleksandr Selikhov yer aldı. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen orta saha oyuncusu Elmas, Napoli'nin Leicester City'yi 3-2 yendiği maçta 2 gol attı ve oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu seçildi.
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