Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig’de Manchester United forması giyen Alex Telles’ten Galatasaray itirafı geldi. S Sport'a verdiği röportajda açıklamalarda bulunan Telles, "Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum" dedi.

“GALATASARAY’I HER ZAMAN KALBİMDE TAŞIYORUM”

Telles, Galatasaray hakkında, "Galatasaray'ı her zaman kalbimde taşıyorum. Türkiye Ligi'nde oynayan arkadaşlarım var. Galatasaray'da hala yakın arkadaşlarım var. Muslera, tercüman Mert çok yakın arkadaşlarım. Hala onlarla konuşuyorum ve Galatasaray'ın maçlarını takip ediyorum. Çok minnettar olduğum bir kulüp. Orada hala çok sevildiğimi biliyorum. Dediğim gibi Galatasaray çok minnettar olduğum bir kulüp ve onları her zaman takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

PORTO’DA KARİYERİNİN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Galatasaray, Telles'i 2014'te Gremio'dan kadrosuna katmıştı. Aslan, 2015'te Telles'i Inter'e kiraladı. 2016'da ise 7.5 milyon euro ve sonradan satış maddesiyle Porto'ya sattı. Telles, Porto'da kariyerinin zirvesini gördü. Manchester United'a satışından Galatasaray'a 4 milyon euro kazandırdı.

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