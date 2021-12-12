Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te yaşanan gelişme spor camiasına bomba gibi düştü. Son üç maçını kaybeden İstanbul temsilcisi Karagümrük, teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdı.

ADI BEŞİKTAŞ'LA ANILIYORDU

İtalyan çalıştırıcının adı geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş ile de anılıyordu. Son olarak Konyaspor'a evinde 4-1 mağlup olan Karagümrük, 22 puanla 8. sırada yer alıyor.

Trabzonspor Karagümrük'ü de devirdi Olimpiyat Stadı’nda oynanan maça hızlı başlayan bordo mavililer, 15’te VAR uyarısıyla gelen penaltıyı Djaniny ile gole çevirip soyunma odasına önde girdi. Abdülkadir’in 62’deki golü galibiyeti perçinledi…

Galatasaray, Karagümrük'ten 1 puanı son anda kurtardı İlk yarısı uyutan maçta Galatasaray Emre Kılınç’ın hatası sonrasında Bertolacci’nin golünü kalesinde gördü. 88’de Zukanovic’in ikramını Mustafa geri çevirmedi.

'Haliç derbisi'nde kazanan Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. 'Haliç derbisi' olarak adlandırılan karşılaşmanın son anlarında Karagümrük forması giyen Lucas Biglia ile Vegar Hedenstad kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.