Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimlerinde karışıklık yaşandı. Kuru çekimlerinde Manchester United yanlışlıkla kendi grubundan çıkan Villarreal ile eşleşti. Ardından karışan kurada Manchester United tekrar torbaya atıldı ve PSG ile eşleşti.

TEKRAR KURA ÇEKİLECEK

Yaşanan bu hatadan dolayı Villareal ve Atletico Madrid UEFA'ya itirazda bulunarak kuranın yeniden çekilmesini istedi. UEFA, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaşanan karışıklıklardan dolayı saat 17.00'de kuranın yeniden çekileceğini ifade etti.

Ali Koç’tan transfer sorusuna döviz cevabı: TL'nin değer kaybı belimizi kırdı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Ali Koç transfer sorularına dövizi işaret ederek TL’nin değer kaybı karşısında kulüplerin önlerini göremeyeceğini söyleyerek hükümete seslendi.