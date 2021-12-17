Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Puan puan eriyen Fenerbahçe zirve yarışını uzaktan takip ederken, Beşiktaş maçına iki gün kala camiada sinirler gergin. Haftalardır eleştirilerin odak noktasındaki Vitor Pereira’ya yönelik tepkiler Gaziantep yenilgisiyle tavan yapmış ve taraftar hocayı istifaya davet etmişti. Portekizliden istediği cevabı alamayan tribünler yönetimden de beklediği reaksiyonu görebilmiş değil. Aksine, takımla arasındaki bağlar kopan Vitor Pereira’yla devre arasına kadar bir ayrılık görünmüyor.

YERLİ HOCA İHTİMALİ

Hâlâ şampiyonluk umudunu koruduğunu söylese de motivasyonunu kaybeden Vitor Pereira, istifaya yanaşmazken yönetimin yavaş hareket etmesinin arkasında yatan sebep henüz yeni hoca konusunda kesin kararın verilmemiş olması. Portekizli gittiğinde hoca aramak istemeyen sarı lacivertliler, Slaven Bilic’le sözleşmişti. Ancak dövizdeki sert yükseliş sebebiyle adımlar dikkatli atılıyor. Hem gideceklere hem geleceklere ödenecek paralar sebebiyle yerli hoca ağır basmaya başladı.

Vitor Pereira'ya talip çıktı Brezilya ekiplerinden Flamengo, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'ya talip oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe'de yönetim pes etti ama Pereira istifa etmiyor Vitor Pereira’nın sadece Başkan Ali Koç’ta olan kredisi Gaziantep’te tükendi. Sarı lacivertli taraftarlar isyan bayrağını açtı. Yönetim de pes etti. Ama hoca istifa etmiyor.