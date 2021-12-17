Türkiye Gazetesi

Kötü gidişatının ardından teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük, boşalan teknik direktörlük koltuğuna sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor.

VOLKAN DEMİREL İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

A Spor'un haberine göre uzun yıllar süren Fenerbahçe kariyerinin ardından Emre Belözoğlu ile teknik heyette yer alan ve sonrasında yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel'in VavaCars Fatih Karagümrük ile görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi.

İLK TECRÜBESİ OLACAK

Öte yandan Volkan Demirel'in VavaCars Fatih Karagümrük'ün başına geçmesi halinde ilk 'teknik direktörlük' tecrübesi olacak.

“KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR İSİM”

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde "Volkan Demirel tabi ki olabilir. Kendisi futbolda belli bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da kendisini kanıtlamış bir isim. Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı çok arzu ederiz ancak Volkan Demirel'le anlaştınız mı diye bir şey sorarsanız, şu an da öyle bir şeyimiz yok. Bir gün çok arzu ederim Volkan gibi bir kardeşimizle beraber çalışmayı." şeklinde açıklama yapmıştı.

Yönetim kararını verdi: Fenerbahçe Pereira ile devam Beşiktaş maçına iki gün kala Fenerbahçe camiasının aklı derbide değil teknik direktör değişikliğinde. Ancak yönetim devre arasından önce Pereira’yı göndermeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

Fenerbahçe'de yönetim pes etti ama Pereira istifa etmiyor Vitor Pereira’nın sadece Başkan Ali Koç’ta olan kredisi Gaziantep’te tükendi. Sarı lacivertli taraftarlar isyan bayrağını açtı. Yönetim de pes etti. Ama hoca istifa etmiyor.