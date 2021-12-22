Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Son iki sezonda istikrarlı olarak forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup eski günlere dönüş sinyalleri verdi. Sergen Yalçın görevi bırakmadan önce son altı maçta süre dahi alamayan tecrübeli futbolcu son iki maçta oyuna sonradan girmesine rağmen takıma büyük katkı vererek alkış topladı. Yıldız oyuncu sadece saha içinde değil saha dışında da takımın toparlanması için gayret gösteriyor.

YARDIMCI HOCA GİBİ

Takımı emanet olarak devralan Önder Karaveli’nin en büyük yardımcısı olan Oğuzhan Özyakup, takım arkadaşlarının motivasyonunun artmasında da son derece etkili. Oyuna sonradan girdiği maçlarda Önder Hoca’nın verdiği taktiğin başarıyla uygulanmasında kilit rol oynayan 29 yaşındaki oyuncunun yarın Vodafone Park’ta oynanacak Göztepe maçına ilk 11’de başlaması bekleniyor.

6 NUMARA ETKİSİ

Pjanic daha mutlu

Miralem Pjanic, Önder Karaveli’nin takımın başına geçmesiyle aldığı rolden çok memnun. Juventus ve Barcelona’da olduğu gibi 6 numara pozisyonunda oynayan Boşnak yıldız “Geriden oyun kurmayı seviyorum. Takıma daha faydalı olduğumu düşünüyorum” diyerek yeni görev yerinde daha mutlu olduğunu ifade etti.

Beşiktaş yönetimi fikir değiştirdi: Aranan kan Karaveli Beşiktaş yönetiminde, Sergen Yalçın sonrasında takımı hem psikolojik yönden hem de saha içi performansı açısından ayağa kaldıran Önder Hoca ile devam etme fikri ağırlık kazandı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2-2 bitti Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Sarı lacivertliler Mesut'un penaltı golüyle öne geçse de eski Kanarya Josef karşılık verdi. Berisha takımını yine öne taşıdı ama Josef bir kere daha sahne aldı. Yılın son derbisi lider Trabzonspor'a yaradı.