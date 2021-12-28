Türkiye Gazetesi

Sezona Vitor Pereira ile başlayan ancak istediği performansı elde edemeyen Fenerbahçe, 17’inci hafta itibariyle Portekizli hoca ile yollarını ayırmıştı. Şampiyonluk hedefiyle lige başlayan Fenerbahçe, yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni teknik direktör arayışı için harekete geçmişti. Sarı-Lacivertli takım, daha önce Beşiktaş’ı da çalıştıran Slaven Bilic ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti. Ortaya atılan iddialar sonrası Hırvat teknik adam sessizliğini bozarak Fenerbahçe iddialarına cevap verdi.

TEKNİK ADAM ARAYIŞI SÜRÜYOR

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik adam bulmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fenerbahçe’de öne çıkan isimler ise Löw, Bilic ve İsmail Kartal.

OCAK AYINDA İSTANBUL’A GELMESİ BEKLENİYORDU

Daha önce Beşiktaş’ta da görev yapan Hırvat teknik adamın Ocak ayında İstanbul’a gelerek sarı-lacivertlilere imza atacağı iddia ediliyor.

İDDİALARA CEVAP VERDİ

Çin ekibi Beijing Guoan'da görev yapan Bilic'e basın toplantısında Fenerbahçe iddiaları soruldu. Şu an için bu haberlerin 'dedikodu' olduğunu belirten Hırvat hoca, görevinin başında olduğunu söyledi.

“TAKIMIMIN MAÇLARINA ODAKLANDIM”

Basın toplantısında konuşan Bilic, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum. Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okudunuz Haberler şu anda dedikodudan ibaret” ifadelerini kullandı.

2022 YILININ SONUNA KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Ocak ayında Çin ekibine imza atan 53 yaşındaki teknik adamın 2022 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 5 milyon euro kazanan Hırvat teknik adamın sarı-lacivertli takıma gelebilmesi için Beijing Guoan ile olan kontratını sonlandırması gerekiyor.

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