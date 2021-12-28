Türkiye Gazetesi

Sürpriz bir şekilde Adana Demirspor’a transfer olan Mario Balotelli, Süper Lig’deki performansıyla büyük kulüplerin radarına girmiş durumda. Özellikle Galatasaray’ın radarına giren İtalyan golcü, son paylaşımıyla transfer iddialarını güçlendirmişti.

FATİH TERİM’İ PAYLAŞMIŞTI

Mario Balotelli’nin sosyal medya hesabından yaptığı Fatih Terim paylaşımı, transfer iddialarını güçlendirmişti. Canlı yayına bağlanan Adana Demirspor Başkan’ı Murat Sancak ise Galatasaray'dan bir teklif gelmediğini söyledi.

“HERHANGİ BİR TEKLİF GELMEDİ”

Başkan Murat Sancak, Balotelli’nin paylaşımına değinerek “Galatasaray'dan herhangi bir teklif gelmedi. Balotelli'nin Fatih Terim'e saygısı var. Paylaşımı ondan.” dedi.

10 MİLYON EURO İSTENİYOR

Murat Sancak, 10 milyon Euro ile her şeyin değişe bileceğini belirterek, “10 milyon euroyu getiren olursa görüşürüz. Balotelli'nin şu anda Türkiye'de bir takımda oynama ihtimali yok" açıklamasında bulundu.

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